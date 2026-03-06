Курячі шлуночки вважаються доступним продуктом, який не потребує складної кулінарної обробки

Багато хто оминає субпродукти, хоча з них можна приготувати смачні й поживні страви. Курячі шлуночки вважаються доступним продуктом, який не потребує складної кулінарної обробки. Pixel Inform розповідає, як приготувати м’які курячі шлуночки.

Як приготувати курячі шлуночки, щоб вони були м’якими?

Спочатку варто правильно обрати продукт. Якісні шлуночки мають рожево-червоний колір, а також чисту жовту плівку. На дотик вони повинні бути пружними та трохи вологими.

Перед приготуванням субпродукти потрібно підготувати. Зі шлуночків зніміть жовту плівку. Зробити це можна і після приготування, але тоді процес буде значно складнішим. Після цього шлуночки слід ретельно промити під проточною водою.

Далі продукт слід перекласти у каструлю, залити водою та варити на невеликому вогні. Під час варіння не забудьте додати сіль.

Якщо ви хочете, щоб шлуночки вийшли м’якими, їх потрібно готувати достатньо довго – не менше 40 хвилин.