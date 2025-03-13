Перед приготуванням потрібно добре вимити серця чистою водою

Курячі серця – це доступний, поживний і низькокалорійний продукт, який чудово підходить для різних страв. Ukr.Media розповідає, як правильно приготувати курячі серця, щоб вони вийшли смачними.

Як підготувати серця

Перед приготуванням потрібно добре вимити серця чистою водою. У процесі краще натискати на них пальцями – це допоможе видалити згустки крові. Також можна просто надрізати м'ясо або розрізати навпіл і промити обидві половинки. Після цього рекомендується видалити ножем жир. Заморожені серця потрібно спочатку розморозити.

Скільки часу варити або смажити курячі серця

Час приготування залежить від способу, який ви оберете, та розміру субпродуктів:

Середні курячі серця готують 30-45 хвилин на середньому вогні. Великі – 45-50 хвилин. Розрізані курячі серця готуються на плиті приблизно на п'ять хвилин швидше.

Для того, щоб перевірити, чи готові варені курячі серця, можна проткнути їх виделкою. Якщо виділяється червона рідина – необхідно залишити серця на середньому вогні ще на 10 хвилин.

Як правильно готувати курячі серця

Варіння на плиті:

Наповніть каструлю чистою водою (приблизно два літри), додайте сіль, накрийте кришкою, поставте на вогонь. Доведіть до кипіння. Всипте сердечка в киплячу воду так, щоб вони вільно плавали. Через 10 хвилин після повторного закипання злийте бульйон, наповніть каструлю холодною чистою водою, щоб вона покривала м'ясо. Додайте цибулю, лавровий лист, спеції. Варіть 30-45 хвилин до готовності на середньому вогні.

У процесі варіння необхідно періодично знімати пінку. Перш ніж вимкнути плиту, краще проткнути м'ясо ножем і переконатися, що серця готові.

Приготування в мультиварці:

Помістіть промиті та очищені серця в чашу мультиварки, залийте чистою водою (1,5-2 літри). Додайте на свій смак сіль та спеції. Закрийте кришку мультиварки та готуйте в режимі «Гасіння» приблизно на 30-35 хвилин.

Після цього курячі серця можна перевірити, проткнувши ножем або вилкою. Якщо з них виходить червоний сік, додайте ще 5-10 хвилин до готовності. Важливо, щоб вони були м'якими.

Готування в пароварці:

Викладіть серця в чашу пароварки одним шаром. Додайте на свій смак сіль та спеції. Залийте чистою водою і варіть 35-40 хвилин до готовності.

Смаження сердець: