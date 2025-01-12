Не слід забувати, що якщо м'ясо заморозити, це зовсім не означає, що продукт може зберігатися дуже довго

Заморожування дозволяє зберігати мʼясо на тривалий період, але неправильне розморожування може призвести до серйозних наслідків для здоровʼя. ТСН розповідає, як правильно та безпечно розморозити м’ясо.

Багато людей розморожують мʼясо, просто залишаючи його на столі, але це велика помилка. Якщо температура повітря перевищує +4°C, то в мʼясі можуть почати розмножуватися бактерії. Навіть якщо продукт всередині ще заморожений, його верхній шар стає живильним середовищем для мікроорганізмів.

Також не слід класти заморожене мʼясо у гарячу воду, адже тоді воно почне гнити ще до того, як повністю розморозиться і ви зможете почати щось готувати з нього. Інколи мʼясо кладуть у мікрохвильову піч, проте і це не найкращий варіант, тому що білок під впливом хвиль згорнеться, продукт стане жорстким і несмачним.

Як правильно розморожувати мʼясо

Найкращий спосіб – це дістати мʼясо з морозильної камери, покласти його в достатньо глибоку тарілку і залишити на ніч в холодильнику. Вранці ви вже зможете його готувати. Хоча це досить повільний процес розморожування, проте завдяки низькій температурі ви запобігаєте поширенню небезпечних бактерій.

Інший спосіб, який рекомендують кухарі, полягає в розморожуванні мʼяса в холодній воді. Покладіть шматок у велику каструлю, залийте холодною водою, щоб рідина повністю покрила мʼясо. Кожні пів години міняйте воду на нову.

Як довго можна зберігати заморожене мʼясо

Не слід забувати, що якщо мʼясо заморозити, це зовсім не означає, що продукт може зберігатися дуже довго. Термін придатності залежить від виду мʼяса, наприклад, ціла курка може пролежати до 1 року, натомість шматок свинини буде безпечним лише місяць.