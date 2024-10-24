Шинка – це копчений окіст або лопатка, які попередньо засолили. Таку м'ясну закуску можна готувати як на свята для всієї родини чи гостей, так і для щоденних бутербродів. Рецепт домашньої шинки пишуть «Домашні кухарі».

Інгредієнти:

свинина – 1-1,5 кілограма;

вода – 1 літр;

сіль – 100 грам;

спеції за смаком.

Спосіб приготування:

Класичний рецепт домашньої шинки зі свинини передбачає використання найпростіших спецій, але при бажанні можна взяти абсолютно будь-які приправи за смаком. Приготування шинки в такому варіанті займає досить багато часу, проте основна його частина йде на просолювання м'яса.

Для приготування розсолу необхідно з'єднати сіль, спеції і залити все це водою. Зі спецій в даному випадку використовується суміш перців (чорний, запашний, гострий) і гвоздика. Можна додати пару лаврових листочків, а також інші ароматні спеції. Поставити все на вогонь і довести до кипіння. Потім остудити повністю.

Щоб шинка як слід просочилася розсолом, зручно використовувати шприц. З його допомогою можна обколоти м'ясо з усіх боків. Свинину викласти в глибоку ємність і залити залишками сольового розсолу. Зверху поставити вантаж (банку з водою, наприклад) і відправити в холодильник. Рецепт передбачає, що м'ясо буде просолюватися не менше 3 діб. Протягом цього часу свинину потрібно перевертати кілька разів, щоб вона рівномірно просочувалася.

Після того, як м'ясо як слід просочилося сіллю, його можна туго перев'язати, щоб воно добре тримало форму. Відправити в духовку. Виставити режим «верхній і нижній підігрів» і температуру 100°С. Запікати приблизно 2 години. Охолоджувати шинку спочатку за кімнатної температури, а потім – у холодильнику.