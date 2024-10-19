Солоний пиріг з опеньками та сиром. Рецепт дня0
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Осінь – пора грибів. І перш ніж поспішати сушити, заморожувати чи консервувати їх, встигніть приготувати ароматний грибний пиріг. Це ідеальне частування для тих, хто любить ситну домашню випічку.
Інгредієнти:
- опеньки – 800 г;
- борошно – 650 г;
- вода – 1 скл.;
- сир Гауда – 150 г;
- вершкове масло – 50 г;
- олія – 50 мл;
- яйце – 2 шт.;
- цукор – 1 ст. л.;
- дріжджі сухі – 1 ст. л.;
- сіль, перець.
Спосіб приготування:
Змішуємо борошно, ⅓ склянки теплої води, цукор, сухі дріжджі і відставляємо в тепле місце.
600 г просіяного борошна насипаємо гіркою, робимо в центрі ямку і розбиваємо в неї яйце. Повільно додаємо ⅔ склянки води і попередньо приготовану суміш з дрібкою солі. Замішуємо тісто і залишаємо його рости, пише «Рівне 1».
В кип'яток кидаємо опеньки, доводимо їх до кипіння, виловлюємо шумівкою і підсушуємо. Потім обсмажуємо гриби на олії до готовності.
Коли тісто збільшиться в 2-3 рази, з'єднуємо його з розтопленим вершковим маслом, вимішуємо знову, кладемо в миску і накриваємо, залишаємо в теплому місці, щоб воно підійшло.
Коли тісто збільшиться в об'ємі, ділимо його на дві нерівні частини. Ту, що більша, розкатуємо в товстий пласт і укладаємо в форму для запікання. Зверху кладемо гриби, посипаємо сиром, накриваємо другою частиною тіста і закріплюємо краї.
Змащуємо пиріг яйцем і ставимо його в розігріту до 180°C духовку на 40 хвилин.
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