Осінь – пора грибів. І перш ніж поспішати сушити, заморожувати чи консервувати їх, встигніть приготувати ароматний грибний пиріг. Це ідеальне частування для тих, хто любить ситну домашню випічку.

Інгредієнти:

опеньки – 800 г;

борошно – 650 г;

вода – 1 скл.;

сир Гауда – 150 г;

вершкове масло – 50 г;

олія – 50 мл;

яйце – 2 шт.;

цукор – 1 ст. л.;

дріжджі сухі – 1 ст. л.;

сіль, перець.

Спосіб приготування:

Змішуємо борошно, ⅓ склянки теплої води, цукор, сухі дріжджі і відставляємо в тепле місце.

600 г просіяного борошна насипаємо гіркою, робимо в центрі ямку і розбиваємо в неї яйце. Повільно додаємо ⅔ склянки води і попередньо приготовану суміш з дрібкою солі. Замішуємо тісто і залишаємо його рости, пише «Рівне 1».

В кип'яток кидаємо опеньки, доводимо їх до кипіння, виловлюємо шумівкою і підсушуємо. Потім обсмажуємо гриби на олії до готовності.

Коли тісто збільшиться в 2-3 рази, з'єднуємо його з розтопленим вершковим маслом, вимішуємо знову, кладемо в миску і накриваємо, залишаємо в теплому місці, щоб воно підійшло.

Коли тісто збільшиться в об'ємі, ділимо його на дві нерівні частини. Ту, що більша, розкатуємо в товстий пласт і укладаємо в форму для запікання. Зверху кладемо гриби, посипаємо сиром, накриваємо другою частиною тіста і закріплюємо краї.

Змащуємо пиріг яйцем і ставимо його в розігріту до 180°C духовку на 40 хвилин.

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