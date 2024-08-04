Більшість звикли до яблучного класичного штруделя, але якщо замінити начинку на гриби та курку, то ви отримаєте чудовий варіант ситного обіду.

Інгредієнти:

листкове тісто – 1000 г;

куряче філе – 700 г;

шампіньйони – 700 г;

цибуля – 1 шт.;

твердий сир – 250 г;

сметана 15% – 60 г;

вершкове масло – 100 г;

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Розморожуємо тісто за інструкцією на упаковці. Гриби та цибулю нарізаємо і смажимо на розігрітій сковороді з олією до золотистого кольору. Солимо та даємо охолонути, пише .

Куряче філе відварюємо в підсоленій воді, нарізаємо невеликими кубиками та додаємо до грибів. Можна також запекти філе у духовці, або під кришкою на сковороді.

Сир натираємо на грубій тертці, перемішуємо з грибами та курятиною. Додаємо сметану.

Тісто тонко розкачуємо. Вздовж однієї сторони викладаємо начинку. Вершкове масло розтоплюємо, змащуємо тісто навколо начинки. Загортаємо тісто з начинкою в рулет і заліплюємо краї.

Викладаємо штрудель на деко, застелене пергаментом. Змащуємо розтопленим вершковим маслом.

Випікаємо у розігрітій до температури 190°C духовці протягом 30–40 хвилин до рум’яної скоринки. Даємо трохи остигнути та подаємо.