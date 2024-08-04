Штрудель з куркою та грибами. Рецепт дня0
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Більшість звикли до яблучного класичного штруделя, але якщо замінити начинку на гриби та курку, то ви отримаєте чудовий варіант ситного обіду.
Інгредієнти:
- листкове тісто – 1000 г;
- куряче філе – 700 г;
- шампіньйони – 700 г;
- цибуля – 1 шт.;
- твердий сир – 250 г;
- сметана 15% – 60 г;
- вершкове масло – 100 г;
- рослинна олія.
Спосіб приготування:
Розморожуємо тісто за інструкцією на упаковці. Гриби та цибулю нарізаємо і смажимо на розігрітій сковороді з олією до золотистого кольору. Солимо та даємо охолонути, пише .
Куряче філе відварюємо в підсоленій воді, нарізаємо невеликими кубиками та додаємо до грибів. Можна також запекти філе у духовці, або під кришкою на сковороді.
Сир натираємо на грубій тертці, перемішуємо з грибами та курятиною. Додаємо сметану.
Тісто тонко розкачуємо. Вздовж однієї сторони викладаємо начинку. Вершкове масло розтоплюємо, змащуємо тісто навколо начинки. Загортаємо тісто з начинкою в рулет і заліплюємо краї.
Викладаємо штрудель на деко, застелене пергаментом. Змащуємо розтопленим вершковим маслом.
Випікаємо у розігрітій до температури 190°C духовці протягом 30–40 хвилин до рум’яної скоринки. Даємо трохи остигнути та подаємо.