Соковиті овочеві котлети. Рецепт дня0
До теми
Овочеві котлетки за цим рецептом вийдуть дуже соковитими.
Інгредієнти:
Картоплю очистьте, помийте, залийте холодною водою, посоліть і доведіть до кипіння. Варіть на маленькому вогні 20 хвилин. Потім воду злийте, а картоплю пюруйте. Дайте охолонути до теплого стану, пише Shuba.
Цибулю і моркву очистьте і помийте. Цибулю подрібніть, моркву натріть на грубій тертці. Капусту дрібно нашаткуйте. Нагрійте сковороду із 20 мл олії й спасеруйте цибулю з морквою до прозорості. Додайте капусту, посоліть, перемішайте і тушкуйте 8-10 хвилин. Потім дайте охолонути.
З’єднайте картопляне пюре, капусту, яйця, манку, перець і спеції. Добре вимішайте масу і сформуйте котлети. Запаніруйте їх у сухарях, викладіть на змащене олією деко і запікайте 30 хвилин за температури 180 °C.