Овочеві котлетки за цим рецептом вийдуть дуже соковитими.

Інгредієнти:

картопля – 500 г;

капуста білоголова – 500 г;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

яйця курячі – 2 шт.;

манна крупа – 100 г;

сіль за смаком;

перець чорний мелений за смаком;

суміш спецій універсальна за смаком;

олія соняшникова – 40 мл;

панірувальні сухарі – 40 г.

Спосіб приготування:

Картоплю очистьте, помийте, залийте холодною водою, посоліть і доведіть до кипіння. Варіть на маленькому вогні 20 хвилин. Потім воду злийте, а картоплю пюруйте. Дайте охолонути до теплого стану, пише Shuba.

Цибулю і моркву очистьте і помийте. Цибулю подрібніть, моркву натріть на грубій тертці. Капусту дрібно нашаткуйте. Нагрійте сковороду із 20 мл олії й спасеруйте цибулю з морквою до прозорості. Додайте капусту, посоліть, перемішайте і тушкуйте 8-10 хвилин. Потім дайте охолонути.

З’єднайте картопляне пюре, капусту, яйця, манку, перець і спеції. Добре вимішайте масу і сформуйте котлети. Запаніруйте їх у сухарях, викладіть на змащене олією деко і запікайте 30 хвилин за температури 180 °C.