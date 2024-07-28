Піца на зеленому тісті – чудовий літній варіант вегетаріанського перекусу.

Інгредієнти:

Для тіста:

зелений горошок – 1 скл.;

бебі шпинат – 250 г;

часник – 1 шт.;

борошно вівсяне – 150 г;

борошно кукурудзяне – 30 г;

яйця – 1 шт.;

мигдалеве молоко – 0.25 скл.;

оливкова олія – 0.5 ст. л.;

оцет яблучний – 0.5 ст. л.;

базилік сушений за смаком;

орегано сушене за смаком;

сіль за смаком.

Додатки:

спаржа – 100 г;

зелений горошок – 100 г;

сир моцарела – 100 г;

томати чері – 100 г;

рукола за смаком;

пармезан за смаком;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Очистьте і зваріть свіжий горошок. Якщо горошок заморожений, приготуйте за рецептом на упаковці. Важливо, щоб він був трохи розварений, пише Shuba.

За цей час підготуйте шпинат. Варіть його на пару близько 15 хвилин, поки він не стане м’яким. Коли він охолоне, вичавіть з нього максимальну кількість води. З’єднайте його з горошком (він теж має охолонути) в чаші кухонного комбайна і перемішайте до утворення однорідної маси.

Викладіть в миску, потім додайте яйце, вівсяне борошно і кукурудзяне, продавлений через прес зубчик часнику, оливкову олію, яблучний оцет і спеції. З’єднайте, помішуючи дерев’яною ложкою. Якщо тісто дуже сухе, можна додати трохи теплої води.

Розігрійте духовку до 200 градусів і застеліть деко папером для випічки. Викладіть тісто на аркуш паперу і сформуйте тонкий корж завтовшки близько 6-7 мм. Ви можете полегшити розкачування, використовуючи ложку, змочену прохолодною водою. Випікайте тісто приблизно 20-25 хвилин, поки краї не підрум’яняться. Викладіть на тісто улюблені додатки, збризніть оливковою олією і випікайте ще 5-10 хвилин. Подавайте зі свіжою руколою, оливковою олією та меленим перцем.