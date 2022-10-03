У сезон винограду його забагато не буває. Простий рецепт піци дозволить його використовувати нетрадиційно.

Інгредієнти:

тісто для піци

сир брі 150 гр.

виноград без кісточок 150 гр.

вершковий сир 100 гр.

мед 1 ст. л.

чебрець 3 гілочки

волоські горіхи (або ті, які подобаються) 20 гр. (за бажанням)

рукола 50 гр.

сіль, перець

Виноград можу бути і білий, і червоний, який більше подобається (фото IStore)

Розігріти духовку до 200 градусів. Застелити лист пергаментним папером. Тонко нарізати сир брі. Вимити та порізати виноград на половинки.

Розкачати тісто для піци та перенести його на деко. Рецепт тіста можна знайти тут. Випікати 10 хвилин без начинки.

Вийняти основу для піци з духовки та викласти на неї вершковий сир, потім брі та половинки виноградин. Полити медом, посипати листям чебрецю та подрібненими горіхами (якщо використовуєте), посолити та поперчити.

Знову відправити піцу в духовку на 5-8 хвилин, поки сир не почне плавитися, а тісто не стане хрустким. Подавати зі свіжою руколою.

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