Простий у виконанні, смачний пиріг. Цільнозернове борошно робить його ще й корисним. Принаймні створює таке враження.



Інгредієнти (для форми діаметром 26 см.):

молоко 100 мл

цільнозернове борошно 60 гр.

борошно 40 гр.

груші 1 кг (приблизно)

яйця 2 шт.

розпушувач 1 ч.л.

лимонний сік 2 ст. л.

цукор 100 гр.

Груші дають неперевершений аромат (фото ZAXID.NET)

Груші помити, нарізати тонкими скибочками (не чистити, тільки видалити серцевини з кісточками). В мисці змішати їх з цукром та лимонним соком.

Відокремити жовтки від білків. Жовтки трохи збити, додати обидва види борошна та розпушувач. Перемішати. Влити молоко та знову добре перемішати.

Збити білки до стійких піків та обережно змішати з рештою тіста. Додати груші та акуратно перемішайте.

Викласти у змащену маслом або олією форму. Випікати у попередньо розігрітій до 190° духовці приблизно 40-50 хвилин.

Готовий пиріг витягнути з та за бажанням посипати цукровою пудрою.

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