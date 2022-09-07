Сезон груш розпочався, тож варто використати його максимально.

Інгредієнти:

груші 3 шт.

яблука 3 шт.

горіхи влоські 100 гр.

масло 150 гр.

мед 60 гр.

борошно 250 гр.

цукор 150 гр.

сіль

Для цього пирога можна взяти будь-які горіхи або їх суміш (фото saint-marcellin

Добре охолоджене масло натерти на тертці. Додати цукор, сіль та борошно. Перетерти руками до стану крихти. Робити це потрібно швидко, щоб масло не встигло розтанути від тепла рук.

Від загальної маси взяти 4 столові ложки крихти та відправити до морозилки. Решту крихти висипати в роз'ємну форму діаметром 26 см. Склянкою або рукою утрамбовую крихту, формуючи основу пирога з бортиками висотою приблизно 2 см. Поставити форму у холодильник. Нагріти духовку до 200°.

Груші та яблука розрізати навпіл, видалити серцевину. Фрукти нарізати скибками завтовшки 2-3 мм. Горіхи присмажити на сухій пательні та порубати ножем.

Дістати з холодильника форму з охолодженим тістом та посипати його половиною горіхів. Груші та яблука, чергуючи, віялом викласти на горіхи. Посипати груші та яблука горіхами, які залишилися та полити медом. Крихту дістати з морозилки та посипати нею фрукти.

Випікати пиріг в духовці 30 хвилин при 200°.

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