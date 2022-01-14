Яблучний пиріг з горіхами і вівсяними пластівцями. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Цей пиріг містить мало борошна та багато яблук.
Інгредієнти:
Для тіста:
- масло 150 гр.
- цукор 100гр.
- яйце 3 шт.
- вівсяні пластівці 125 гр.
- борошно 50 г.
- ванілін 1/2 ч.л.
- сіль, сода на кінчику ножа.
Для начинки:
- яблука 750 гр. (4-5 шт.)
- лимон 1 шт.
- волоські горіхи 100 гр.
- цукрова пудра 2 ст.л.
- варення 5 ст. л.
Цей пиріг дуже смачний та відносно дієтичний (фото Shutterstock)
Замісити тісто. Воно має бути одноріним, без грудочок. Яблука нарізати не дуже тонкими скибками. У форму, змащену маслом, викласти тісто і рівномірно розподілити. Зверху покласти яблука, вдавлюючи їх гострими кінцями в тісто. Полити соком лимона. Завдяки цьому яблука в процесі приготування не потемніють й збережуть свій колір.
Посипати пиріг подрібненими волоськими горіхами і випікати в духовці при 190°C приблизно 50-60 хв.
Готовий пиріг ще гарячим змастити варенням. Найкраще підійде рідке варення світлого кольору: персикове, яблучне, абрикосове тощо. Можна використовувати і джем. Потім пиріг слід охолодити та посипати цукровою пудрою.