Цей пиріг містить мало борошна та багато яблук.

Інгредієнти:

Для тіста:

масло 150 гр.

цукор 100гр.

яйце 3 шт.

вівсяні пластівці 125 гр.

борошно 50 г.

ванілін 1/2 ч.л.

сіль, сода на кінчику ножа.

Для начинки:

яблука 750 гр. (4-5 шт.)

лимон 1 шт.

волоські горіхи 100 гр.

цукрова пудра 2 ст.л.

варення 5 ст. л.

Цей пиріг дуже смачний та відносно дієтичний (фото Shutterstock)

Замісити тісто. Воно має бути одноріним, без грудочок. Яблука нарізати не дуже тонкими скибками. У форму, змащену маслом, викласти тісто і рівномірно розподілити. Зверху покласти яблука, вдавлюючи їх гострими кінцями в тісто. Полити соком лимона. Завдяки цьому яблука в процесі приготування не потемніють й збережуть свій колір.

Посипати пиріг подрібненими волоськими горіхами і випікати в духовці при 190°C приблизно 50-60 хв.

Готовий пиріг ще гарячим змастити варенням. Найкраще підійде рідке варення світлого кольору: персикове, яблучне, абрикосове тощо. Можна використовувати і джем. Потім пиріг слід охолодити та посипати цукровою пудрою.