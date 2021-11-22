Груша та горіхи – таке ж класичне та ідеальне поєднання, як чорне та червоне, любов та розлука, Бонні та Клайд. В осінньому пирозі вони дозволяють один одному стати ще яскравішими.

Інгредієнти:

груші 3 шт.,

горіхи (волоські, фундук, мигдаль, або суміш) 200 гр.

масло 200 гр.

молоко 150 мл.

яйця 2 шт.

борошно 4 ст.л.

цукор 4 ст.л.

розпушувач 1 ч.л.

сіль

75 гр. масла, цукор, груші (порізані кубиками) покласти у сковороду та закарамелізувати (5-7 хв тушкувати на маленькому вогні, помішуючи).

Відокремити білки від жовтків. Білки збити у густу піну. Жовтки, борошно, розпушувач та сіль збити. Додати м'яке масло, потовчені горіхи та молоко. Все перемішати та з'єднати зі збитими білками.

На дно форми викласти груші та залити тістом. Випікати в духовці 30-35 хв. при температурі 180°C.

Після випічки, дістати форму і покласти зверху тарілку та все разом перевернути. Груші опиняться вгорі, а тісто внизу.

Випікати пиріг варто у глибокій формі з накривкою (фото ZAXID.NET)

Фінальний вигляд пирога з грушами та горіхами (фото ZAXID.NET)

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»