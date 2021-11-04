Чудова ідея для легкого осіннього сніданку. Готується максимально просто та швидко.

Інгредієнти: (на 2 порції)

яблука 2 шт,

груші 2 шт.,

лимонний сік 1 ч. л.,

яйце 1 шт,

сметана 3 ст. л.,

борошно 4-5 ст. л.,

розпушувач 0,5 ч.л.,

цукрова пудра 1,5 ст.л.,

олія для смаження

Яблука та груші помити, почистити від шкірки, натерти на крупній тертці, збризнути лимонним соком, щоб не потемніли.

Яйце, сметану, цукрову пудру збити, додати підготовлені фрукти, борошно з розпушувачем та перемішати.

Випікати оладки з двох боків на розпеченій сковороді, змащеній олією. Вогонь має бути не надто сильним, щоб фрукти встигли пропектись. Смачно їсти з медом.

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