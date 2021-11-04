Рецепти
Яблучно-грушеві оладки. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Чудова ідея для легкого осіннього сніданку. Готується максимально просто та швидко.
Інгредієнти: (на 2 порції)
- яблука 2 шт,
- груші 2 шт.,
- лимонний сік 1 ч. л.,
- яйце 1 шт,
- сметана 3 ст. л.,
- борошно 4-5 ст. л.,
- розпушувач 0,5 ч.л.,
- цукрова пудра 1,5 ст.л.,
- олія для смаження
Яблука та груші помити, почистити від шкірки, натерти на крупній тертці, збризнути лимонним соком, щоб не потемніли.
Яйце, сметану, цукрову пудру збити, додати підготовлені фрукти, борошно з розпушувачем та перемішати.
Випікати оладки з двох боків на розпеченій сковороді, змащеній олією. Вогонь має бути не надто сильним, щоб фрукти встигли пропектись. Смачно їсти з медом.
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