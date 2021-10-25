Надзвичайно простий та смачний десерт, а бонусом до нього йде рецепт домашнього пломбіру.

Інгредієнти (4 порції):

груші 4 шт,

пломбір 200 гр,

вино червоне, бажано десертне, мое бути півсолодке 0,5 л,

цукор, цедра, гвоздика, кориця, ваніль за смаком.

I варіант

Груші почистити, покласти в баняк вертикально, залити вином, покласти спеції і цукор (як на глінтвейн), варити хвилин 15-20 на повільному вогні. Якщо груші не повністю накриті вином, то їх у процесі потрібно акуратно повертати, щоб рівномірно забарвилися. На тарілку викласти грушу, подавати з кулькою пломбіра.

II варіант

Можна порізати груші на половинки, вибрати серединку, залити вином, попередньо прогрітому зі спеціями (найкраще портвейном або кагором) та запікати в духовці поки вино не випарується. Подавати з кулькою пломбіра.

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Пломбір можна купити в магазині, а можна зробити вдома. Рецептів його є дуже багато, ми неодмінно з часом поговоримо про це, а зараз – один із найпростіших рецептів.

Інгредієнти:

7 г желатину + 40 г води

100 г цукру

30 г сухого молока

420 г молока 2,5%

230 г вершків 33%

Желатин залити водою та дати йому набрякнути.

Змішати цукор з сухим молоком, влити половину звичайного молока і довести до кипіння, помішуючи. Додати желатин та перемішати до повного його розчинення. Охолодити до кімнатної температури. Влити другу половину молока, ввести вершки (їх можна попередньо збити, але це необов'язково).

Для приготування ручним способом перелитисуміш в контейнер, відправити в морозильну камеру, кожні півгодини-годину пробивати масу блендером, поки вона не стане по консистенції кремовою, як м'яке морозиво.

Простіше залити масу в мороженицю та заморожувати згідно з інструкцією.

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