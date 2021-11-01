Рецепти
Айва, запечена з горіхами та медом. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Вчені досі сперечаються, що ж стало причиною гріхопадіння людства: надкушене яблуко чи все-таки айва. Майже не їстівна в сирому вигляді, у запеченому вона таки спокуслива.
Інгредієнти (на 4 порції):
- айва 4 шт.
- мед 4 шт.
- будь які подрібнені горіхи за смаком, інжир або курага або фініки 8 штук (можна і перемішати)
- масло 2 ст. л.
- вода 1 скл
- коньяк, кориця за бажанням
Порізати айву на половинки. Вийняти середину. Покласти у форму, налити воду. Кожну половинку наповнити сумішшю порізаних сухфруктів та горіхів, полити медом, алкоголем, розтопленим маслом, посипати корицею.
Накрити фольгою та випікати у духовці при 180° 1 годину або більше (у готовому вигляді вона має бути м’якою).
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