Вчені досі сперечаються, що ж стало причиною гріхопадіння людства: надкушене яблуко чи все-таки айва. Майже не їстівна в сирому вигляді, у запеченому вона таки спокуслива.

Інгредієнти (на 4 порції):

айва 4 шт.

мед 4 шт.

будь які подрібнені горіхи за смаком, інжир або курага або фініки 8 штук (можна і перемішати)

масло 2 ст. л.

вода 1 скл

коньяк, кориця за бажанням

Порізати айву на половинки. Вийняти середину. Покласти у форму, налити воду. Кожну половинку наповнити сумішшю порізаних сухфруктів та горіхів, полити медом, алкоголем, розтопленим маслом, посипати корицею.

Накрити фольгою та випікати у духовці при 180° 1 годину або більше (у готовому вигляді вона має бути м’якою).

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»