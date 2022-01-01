Смачний та не дуже солодкий пиріг з вишуканим смаком.

Інгредієнти:

Тісто:

масло (холодне!) 100 гр.

цукор 150 гр.

яйце 2 шт.

борошно 300 гр.

розпушувач 1 ч. л.

крижана вода приблизно 100 мл.

Лимонний курд:

лимон 3 шт. (цедра та 100 мл соку)

яйця 2 шт.

цукор 135 гр.

масло кімнатної температури 150 гр.

Ніжний курд ідеально поєднується з пісочним тістом (фото Pixabay)

Змішати усі складники тіста – достатньо, щоб воно просто зібралось у грудку. Загорнути в плівку та покласти в холодильник, поки готуватиметься лимонний курд.

Натерти цедру з лимонів на найдрібнішій тертці. Відправте її в невелику каструльку разом із цукром. Туди ж додати яйця.

Витиснути сік із лимонів, процідити через сито. Вилити сік в каструлю з цедрою, цукром та яйцями. Змішати до однорідності та поставити на невеликий вогонь, весь час помішуючи (краще вінчиком). Довести крем до загустіння, але не дати йому кипіти. Потім додати масло та перемішати курд до повної однорідності. Повністю охолодити.

Дістати тісто із холодильника. 2/3 тіста розкачати у корж приблизно 5 мм. Перенести у форму. На тісто викласти курд. Решту тіста розкачати і накрити курд. Краї защипнути.

Випікати у розігрітій до 180°C духовці близько 30 хвилин. Охолодити у формі, потім – на решітці.

Також маємо варіант лимонного пирога з меренгою. Рецепт тут.

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