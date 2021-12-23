Тістечко «Картопля» – це швидкий десерт, який у деяких варіаціях навіть не потребує випічки. Хоча, якщо говорити про зовсім класику, то справжня «картопля» зсередини має бути світлою, бо готується з бісквіту та вершкового крему – а це трохи марудно. У будь-якому варіанті тістечко посипається какао.

Класична «картопля»

Інгредієнти: (на 8 порцій)

Для бісквіту:

борошно 150 гр.

крохмаль 4 ст. л.

8 яєць

цукор 240 гр.

Для крему:

молоко 150 мл.

цукор 200 гр.

1 яйце

масло 250 гр.

коньяк 1 ст.л.

кілька крапель ванільної есенції

Для обкачування:

какао 1 ст.л.

цукрова пудра 1 ст.л.

Класичне тістечко робиться з бісквіту (фото Shutterstock)

Просіяти разом борошно та крохмаль. Збити яйця міксером, поступово всипаючи цукор. Маса повинна стати білою та кремоподібною, але не надто густою. Поступово ввести в яєчну суміш борошно з крохмалем.

Викласти половину тіста на деко, застелене пергаментом, розрівняти. Випікати 15-20 хв при температурі 180°C. Традиційно перевірити готовність за допомогою зубочистки: паличка має виходити із бісквіту сухою. Злегка охолодити випічку протягом 10-15 хв, потім перевернути і зняти пергамент. Таким же чином приготувати та охолодити другу частину. Дати бісквітам постояти ніч або 10-12 годин, але не довше. Потім розтерти бісквіти в дрібну крихту.

У каструлю влити молоко та всипати майже весь цукор, залишивши приблизно пару столових ложок. На середньому вогні, постійно помішуючи, довести суміш до кипіння. Проварити 1-2 хв та зняти з плити.

Збити яйце з цукром, що залишився. Не зупиняючись, тонким струмком ввести молоко. Перелити суміш у каструлю та поставити на маленький вогонь. Постійно помішуючи, довести до кипіння та проварити ще 1-2 хв. Консистенція має бути не надто густою.

Охолодити масу до кімнатної температури, періодично перемішуючи. Міксером збити м'яке масло. Частинами додати молочну масу, ретельно збиваючи. Влити коньяк та ванільну есенцію, ще раз збити.

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Відкласти приблизно 1½ столової ложки крему для прикраси. Решту змішати з бісквітною крихтою. Ліпите з маси овальні «картоплини» та обвалюєте їх у суміші какао та пудри.

Зробіть по кілька отворів на тістечках. Крем, що залишився, викласти у кондитерський мішок та витиснути у ці отвори. Тістечка повинні полежати кілька годин у холодному місці.

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Класичний варіант «Картоплі», звісно, вимагає трохи зусиль. Тож нижче пропонуємо максимально спрощений, але не менш смачний варіант.

«Картопля» з печива

Інгредієнти: (на 8 порцій)

бісквітне печиво 250 гр.

молоко 75 мл.

масло 50 гр.

цукор 50 гр.

какао-порошок 3 ст. л.

Тістечко з печива вимагає мінімум зусиль (фото Shutterstock)

Подрібнити печиво (підійде будь яке, наприклад «Ювілейне» чи «До кави») в крихту за допомогою блендера. У глибокому сотейнику змішати цукор такакао, одну столову ложку какао залишити для обкачування тістечок. Перемішати до однорідного стану. Додати м’яке вершкове масло.

Поставити сотейник на плиту. На середньому вогні при постійному помішуванні довести суміш до кипіння. Зняти сотейник з вогню та охолодити

До какао, що залишилося, додати 1 ст. ложку подрібненого печива.

До подрібненого печива додати суміш, що охолола. Перемішати все до однорідності. З отриманої маси формуємо круглі або овальні тістечка. Обваляти тістечка в суміші з однієї столової ложки какао та однієї столової ложки подрібненого печива.

Відправити тістечка в холодильник мінімум на одну годину.

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