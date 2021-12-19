Мабуть, для багатьох стане несподіванкою, що батьківщиною шоколадної «ковбаси» є Шотландія. Саме там місцеві кондитери ще наприкінці XIX ст. вперше приготували цей десерт.

Очевидно, що за такий тривалий час різних варіацій приготування накопичилося чимало. Проте ми обрали простий та доступний. А ще вирішили додати туди трохи горіхів, щоб було смачніше.

Інгредієнти (на 4 порції):

пісочне печиво 350 гр.

масло 200 гр.

цукор 1 скл.

какао-порошок 3 ст. л.

молоко 5 ст. л.

волоські горіхи (може бути ліщина) 1 ст.л.

При подачі нарізати скибочками (фото Shutterstock)

Половину печива подрібнити за допомогою блендера в порошок, решту поламати на невеликі шматочки. Волоські горіхи крупно порубати.

Поєднати печиво з горіхами. Какао з'єднати з цукром та перемішати. Додати молоко та добре перемішати. Поставити какао з молоком на слабкий вогонь та довести до кипіння, весь час помішуючи. Зняти з вогню та трохи охолодити. Додати нарізане кубиками масло. Ретельно розмішати шоколадну масу.

У миску з шоколадною масою додати печиво з горіхами (додавати частинами, щоб маса не виявилася надто густою). Все перемішати та додавати печиво доти, поки не вийде густа, в'язка шоколадна суміш.

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На столі розстелити харчову плівку або змащену вершковим маслом фольгу, або лист пергаменту, викласти на нього частину шоколадної маси з печивом і розрівняти. Щільно загорнути фольгу (або плівку), надаючи шоколадній масі форму ковбаски. З такої кількості маси має вийти 2-3 ковбаски.

Покласти готовий десерт в холодильник на кілька годин. При подачі нарізати скибочками.

Можна приготувати десерт заздалегідь та покласти в морозилку. Там можна тримати його досить довго.