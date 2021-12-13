Минуло двадцять років з того часу, як вийшов перший фільм за книгами Джоан Ролінг про юного чарівника Гаррі Поттера. З того часу, як світ побачив «Гаррі Поттер та філософський камінь», виконавці головних ролей стали зірками, а НВО обіцяє 1 січня 2022 року показати спеціальний епізод, присвячений «Гаррі Поттеру»

Звичайно, страви, які готували у книгах та фільмах також не могли залишитись поза увагою. Ще у 2010 році побачила світ книга Діни Бухольц «Кулінарна книга Гаррі Поттера. 150 рецептів для маглів та чарівників». Також вийшла «Кулінарна книга Гаррі Поттера» Тома Грімма, яка об’єднала 80 рецептів.

Оскільки не за горами Різдво, ми зібрали п’ять різдвяних страв, які подавали у Гоґвардсі. А прийде час, і ми обов’язково розповімо і про лимонний пиріг місіс Візлі, і про кекси Геґріда, і про йоркширський пудинг, про страви, які подавали у будинках чарівників та маґлів.

Класична смажена індичка

«Гаррі ще ніколи в житті не бачив такого різдвяного обіду. Ціла сотня смажених індичок, гори вареної й смаженої картоплі, тарелі з ковбасками, супниці з горошком, срібні соусниці з густою підливкою й приправами з журавлини».

Інгредієнти:

цибуля (очищена та дрібно нарізана) 3 шт.

часник 1 голівка (розділена на почищені зубчики)

морква 6 шт., почищених та порізаних на шматочки по 5 см

селера 6 стелин, порізаних шматочками по 5 см

кілька гілочок чебрецю

вода 1 скл.

індичка 1 шт. (приблизно 5 кг)

оливкова олія або розтоплене масло

сіль та перець

Сто індичок то занадто, а от одна – те, що треба (фото Depositphotos)

З індички витягнули тельбухи та обрізати шию (їх можна використовувати для приготування бульйону з індички для підливи).

Попередньо розігрійте духовку до 200°C. Викласти цибулю, часник, моркву, селеру та чебрець на дно великої жаровні або глибокого дека. Влити воду.

Ретельно помити індичку та обсушити її паперовими рушниками. Викласти її у жаровню поверх овочів грудкою вниз. Змастити спинку індички оливковою олією або розтопленим маслом та приправити сіллю та перцем.

Пекти протягом 45 хвилин. За допомогою кухонних рукавиць або рушників перевернутти індичку грудкою догори. Витерти її паперовим рушником, а потім змастити її оливковою олією чи маслом та посипати сіллю і перцем. Смажте ще 1,5-2 год. Перекласти індичку на дошку та дати відпочити 20-30 хв перед обробкою.

«Гаррі Поттер та філософський камінь»

Для приготування підливи потрібно зварити бульйон з тельбухів та шиї. Покласти їх в каструлю разом з 1 морквою, 1 коренем селери, цибулиною, 1 очищеним зубчиком часнику та кількома стеблами кропу. Залити літром води і варити на повільному вогні протягом години. Процідити бульйон крізь сито та видалити жир.

У сотейник додайте 1/2 ст. ложки масла та 1/2 ст. ложки борошна. Помішуючи, пасерувати на середньому вогні до золотистого кольору. Потім повільно влити гарячий бульйон. Довести до кипіння та варити на повільному вогні до загустіння (хвилин 10).

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Найпростіший журавлинний соус

Разом із сотнею смажених індичок на першому різдвяному бенкеті Гаррі в Гоґвортсі подавали й море журавлинного соусу.

Інгредієнти (на 2 скл. готового соусу)

журавлина, свіжа чи заморожена 350 гр.

вода 1 скл.

цукор 1 скл.

сіль

Журавлиновий соус пасує до птиці та м'яса (фото Depositphotos)

Змішати у каструлі журавлину, воду, цукор та сіль. Довести до кипіння. Зменшити вогонь та варити на повільному вогні приблизно 10 хвилин.

Дати соусу охолонути та перебити блендером, але не до повної однорідності, а так, щоб частини ягід залишились.

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Різдвяний пудинг

«Велика зала виглядала розкішно. Окрім покритих памороззю різдвяних ялинок і густих гірлянд гостролисту й омели, що навскоси звисали зі стелі, згори сипався зачарований сніг, теплий і сухий... Гаррі з Роном ще не доїли своєї третьої порції різдвяного пудинга, як Герміона вже випхала їх із зали, щоб остаточно все розпланувати».

Інгредієнти:

чорнослив 150 гр.

курага 100 гр.

родзинки 100 гр.

яйця 3 шт.

борошно пшеничне 100 гр.

хлібні крихти 200 гр.

коньяк 50 гр. (для дітей можна замінити його яблучним соком)

молоко 150 мл.

цедра 1 апельсина

цукор 50 гр.

олія 100 гр.

горіх мускатний мелений, мелена гвоздика, кардамон, бадьян, імбир 1 ч.л.

розпушувач тіста 1 ч.л.

мигдаль 50 гр.

горіхи волоські 50 гр.

Різдвяний пудинг варто витримати певний час у холодному місці (фото Depositphotos)

Натерти цедру, порізати горіхи та сухофрукти. Змішати та додати спеції. Додати борошно, хлібні крихти та розпушувач. Додати, молоко, яйця, коньяк або сік, та цукор. Перемішати.

Змастити жиром та посипати борошном форму. Викласти тісто та накрити форму фольгою або пергаментом. Готувати на водяній бані близько 4-х годин. При потребі доливати воду. Для цього зручно використовувати мультиварку: форму з пудингом поставити на решітку та готувати у режимі «Варка на парі». Щоб спростити собі задачу, можна пекти його близько години у духовці. Потім загорнути у фольгу та поставити у прохолодне місце на два тижні.

Пудинг перед подачею можна полити бренді та підпалити (фото Depositphotos)

Щоб фламбувати пудинг перед подачею, як у книгах про Гаррі Поттера, потрібно збризнути його бренді та підпалити.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

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Егг-ног

«Дамблдор з усіма разом проспівав кілька своїх улюблених колядок, а Геґрід після кожного випитого келиха дедалі голосніше підтягував йому гугнявим голосом». Для дітей цей традиційний різдвяний коктейль готують без алкоголю.

Інгредієнти:

яйця 6 шт.

цукор 1 скл.

молока 3 ½ скл.

вершки 2 скл.

ванільний екстракт 2 ч.л.

цукрова пудра ½ скл.

мелений мускатний горіх для подачі

коньяк або ром 100 мл (якщо коктейль для дорослих, звичайно)

Егг-ног (фото Depositphotos)

У каструлі збити вінчиком (або блендером) яйця з цукром до появи піни. Додати молоко, склянку жирних вершків та готувати на середньому вогні, безперервно помішуючи, поки суміш не стане гарячою, але ще не закипить. Зняти з вогню та вмішати ванільний екстракт.

Влити коньяк або ром, які зроблять напій ароматнішим. Але цей етап можна пропустити.

Процідити крізь сито. Накрити харчовою плівкою та дати охолонути до кімнатної температури. Поставити у холодильник.

Збити склянку жирних вершків, які залишилися, з чайною ложкою ванільного екстракту та цукрової пудри до появи твердих піків. Розлити охолоджений егг-ног по склянках. Викласти зверху збиті вершки та посипати мускатним горіхом.

Гуляш

«Гаррі чмихнув у свою тарілку з гуляшем. Персі насупився, але Гаррі міг би поклястися, що Дамблдор легенько йому підморгнув».

Інгредієнти (на 8-10 порцій)

олія 3 ст. л.

яловичина 1 кг. (порізаної кубиками по 2-3 см.)

цибуля 1 шт., дрібно порізана

селера, 2 стебла дрібно порізаних

борошно 3 ст. л.

курячий бульйон 1 ½ літра

гриби 300 гр., порізати

паприка 3 ст. л.

томатна паста 3 ст. л.

солодкий червоний болгарський перець 1 шт., очищений та порізаний

сметана ½ склянки

яєчна локшина для подачі

Гуляш на Різдвяному балу – не найкраща ідея, поза ним зігріє у зимовий вечір (фото Depositphotos)

Розігріти столову ложку олії в казанку або широкій каструлі. Обсмажити м'ясо порціями на сильному вогні по 4 хвилини з кожного боку, до появи скоринки. Перекласти м'ясо на велику тарілку. У тому самому баняку, де смажилось м’ясо, розігріти 2 столові ложки олії, яка залишилася, обсмажити на середньому вогні цибулю та селеру, поки овочі не стануть м'якими. На це піде приблизно 5 хвилин. Додати борошно та ретельно перемішати. Влити бульйон (можна використати заморожений, рецепт тут), не перестаючи помішувати. Готувати, поки суміш не загусне.

Додати гриби, паприку, томатну пасту та смажене м'ясо разом з соком, що виділився. Тушкувати гуляш на повільному вогні протягом 1½ години. Додати солодкий червоний перець та готувати ще ½ год. Зняти з вогню.

Ретельно перемішати сметану з м'ясним соком та додати в гуляш. Яєчну локшину відварити. Подавати гуляш, виклавши його поверх яєчної локшини.