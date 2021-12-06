Найпростіший рецепт печеної у духовці картоплі ми супроводжуємо рецептами кількох соусів. Можна робити їх одночасно, наприклад, до приходу гостей. А можна по одному, щоразу надаючи картоплі нового смаку. Всі ці соуси чудово поєднуються також з відвареною картоплею або з картоплею фрі.

Печена картопля

Інгредієнти (на 4 порції):

картопля 1 кг

олія (соняшникова або оливкова) 100 гр.

прованські трави за смаком

суміш перців за смаком

сіль дрібна за смаком

Картоплю чистимо та ріжемо дольками повздовж. Додаємо сіль, перець, спеції, поливаємо олією та добре все перемішуємо.

Викладаємо картоплю на деко. Намагаємося зробити це рівномірно та акуратно, щоб усі дольки рівномірно пропеклись. Запікаємо до утворення рум'яної скоринки при 180°С приблизно 45-50 хв.

Подаємо до столу з соусом (чи соусами).

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Сирний соус з волоськими горіхами

Інгредієнти:

домашній білий сир 150 гр.

сметана 2-3 ст. л.

волоські горіхи очищені 2 ст. л.

часник 2-3 зубчики

кінза, м'ята, базилік тощо за смаком

сіль за смаком

Подрібнити у блендері горіхи та часник. Зелень крупно нарізати та додати до суміші горіхів та часнику. Додати сметану та сир і посолити. Все разом знову подрібнити блендером до однорідного стану.

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Соус «Айолі»

Інгредієнти:

часник 3-5 зубчиків

прованські трави 1/2 ч. л.

яєчні жовтки сирі 2 шт.

лимон 1/2 шт.

сіль, цукор за смаком

оливкова олія 200 мл.

Айолі активно використовують у прованській кухні. Його подають до м'яса, риби чи варених овочів. Навіть назви страв крутяться довкола соусу. Так що цю страву можна сміливо називати айолі з картоплі та відчути себе у Провансі.

Почистити часник і подрібнити. Покласти у склянку блендера, додати туди трави, сіль, цукор, жовтки та сік половини лимона.

Збивати, поки жовтки не побіліють. Потім повільно додати оливкову олію, продовжуючи збивати соус, поки він не загусне.

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Грибний соус

Інгредієнти:

гриби свіжі 200 гр.

цибуля 1 шт.

масло 50 гр.

борошно 1 ст. л.

сметана (нежирна) 300 гр.

сіль за смаком

Гриби почистити, помити та нарізати не дуже крупно. Тушкувати гриби на сухій пательні без олії, поки не випарується волога (хвилин 5-10). Додати до грибів вершкове масло, дрібно нарізану цибулю та борошно. Добре перемішати та тушкувати до готовності цибулі (ще 5-7 хвилин).

Додати сметану і посолити. Довести соус до кипіння. Варити ще 1-2 хвилини.

Цей соус подається теплим.

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Гуакамоле

Не зовсім традиційне поєднання мексиканської страви з печеною картоплею, але якщо пригадати походження картоплі, то все відразу встає на свої місця.

Інгредієнти:

авокадо 1 шт.

лимон ½ шт.

перець чорний мелений за смаком

сіль

часник 2-3 зубчика

Авокадо витягти їх шкірки за допомогою ложки. М'якуш авокадо подрібнити до однорідної маси за допомогою блендера. Відразу ж збризнути соком лимона. Додати подрібнений часник, сіль та перець за смаком. Перемішати.

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Сметанний соус з кропом

Інгредієнти:

сметана 400 гр.

кріп, невеликий пучок

зелена цибуля, невеликий пучок

сіль за смаком

часник 3 зубчики

До сметани додаємо подрібнені часник, цибулю та кріп (чим дрібніше – тим краще), сіль, перець. Добре перемішуємо.