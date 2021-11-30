Цей кекс дуже схоже готують у різних країнах. Рецепти різняться деталями. Головне – не баритись, адже і в Англії, і у Німеччині цей кекс (як би він не називався) витримують перед подачею кілька тижнів. У будь-якому випадку ця страва не з дешевих, але ж свята попереду!

Інгредієнти:

Для тіста:

м'яке масло 350 гр.

цукор 350 гр.

темний мед 3 ст.л.

яйця 6 шт.

борошно 350 гр.

мигдаль мелений (або готове мигдалеве борошно) 75 гр.

пекарський порошок (розпушувач) 1 ст.л.

начинка (оберіть один із двох запропонованих варіантів або складіть свій власний, її має бути багато)

бренді, коньяк або ром

Начинка з горіхами:

родзинки різних сортів (чим більше сортів, тим краще) 900 гр.

в’ялені вишні 220 гр.

суміш цукатів 100 гр.

різні горіхи 150 гр.

мелені кориця та гвоздика 2 ст.л.

лимон (дрібно натерта цедра та сік) 2 шт.

бренді /коньяк 150 мл.

апельсиновий сік 100 мл.

Начинка без горіхів:

різні родзинки 800 гр.

інжир 200 гр.

чорнослив 200 гр.

в’ялена вишня 100 гр.

курага 50 гр.

ананасові цукати або сушені ананаси 50 гр.

суміш прянощів (імбир, духмяний перець, мускатний горіх, гвоздика, кориця) 6 ч. л.

апельсин 1 шт.

бренді або коньяк 100 мл.

Англійський різдвяний кекс досить дорогий і марудний у приготуванні, але результат вартує зусиль

Приготування начинки

Покласти фрукти, цедру та прянощі у велику миску. Великі фрукти порізати. Всі складові начинки повинні бути розміром 1-1,5 см.

Змішати сік з коньяком та вилити на фрукти. Ретельно перемішати. Всі фрукти мають бути вкриті рідиною. Накрити і залишити настоюватися на тиждень.

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Під своєю вагою фрукти будуть спресовується і злипатися від цукру, а також сік буде поступово стікати на дно. Тому один раз на день потрібно струшувати банку з фруктами, щоб знову рівномірно розподілити рідину.

Приготування кексу

Розігріти духовку до 150°C. Змастити маслом форми для випічки. Прокласти дно та стінки шаром паперу для випічки так, щоб краї паперу на 5 см були вищими від форми.

Збивати масло протягом 5 хвилин, щоб воно побіліло та стало пишним. Продовжуючи збивати, поступово всипати цукор, додати мед. Маса буде пишною, кремового кольору.

Яйця розділити на білки та жовтки. Продовжуючи збивати, додати по одному жовтку, потім помаленьку ввести білки.

Мигдаль змолоти в блендері на борошно (хоча можна взяти вже готове мигдалеве борошно). Перемішати борошно, пекарський порошок, мелений мигдаль, прянощі. Змішати з масляно-яєчною сумішшю. Частину тіста відкласти.

Додати фруктову начинку, вимішати. Перекласти готове тісто з фруктами в форму, зверху додати відкладене тісто без фруктів, розрівняти на поверхні (робимо це, щоб фрукти не підгорали під час випічки). Випікати при температурі 150°C три години. Через 1,5 год. обгорнути форму фольгою.

Не виймаючи з форми гарячий кекс обмастити коньяком (або іншим алкоголем). Загорнути папір для випічки, зверху загорнути фольгою і залишити кекс у формі на ніч. Вранці вийняти з форми, загорнути в чистий папір для випічки, щільно загорнути у фольгу.

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Зберігати в сухому, темному місці при кімнатній температурі мінімум два тижні (а можна і шість). Не потрібно ставити його в холодильник або виносити на балкон, він повинен дозрівати при кімнатній температурі.

Щотижня розгортати та змащувати алкоголем, потім знову щільно упаковувати. Перед подачею можна посипати цукровою пудрою.