Продовжуємо пізнавати американську кухню. Звісно, вона не така багата та популярна, як французька чи італійська. Але і там є генільні винаходи. І один із найнайкращих – брауні. Печеться легко, смакує ідеально. Не варто плутати брауні з шоколадним кексом чи бісквітом. Він має бути вологим всередині. Тож ми не будемо додавати до тіста жодних розпушувачів. Брауні – той прекрасний десерт, де чим менше стараєшся, тим краще, адже тривали збивання яєць може призвести до його непотрібної «бісквітизації».

Традиційно брауні випікаються у одній формі, а потім розрізаються на порційні шматочки. Існують різні варіанти приготування з різними добавками, серед яких найпопулярніші, майже канонічна – подрібнені горіхи (фундук або волоські горіхи). Але цього разу не будемо створювати конкуренцію головному герою – шоколаду.

Інгредієнти: (форма 22 х 30см, 8-10 шматочків)

шоколад темний 180 гр.

олія вершкове 180 гр.

яйця 3 шт.

борошно 75 гр.

цукор 100 гр.

сіль 1/4 ч. л.

Cмак брауні визначає шоколад, він має мати високий вміст какао, не менше 70% (фото ZAXID.NET)

Масло та поламаний на шматочки шоколад потрібно розтопити на водяній бані. Можна розтопити у мікрохвильовці. Краще, звісно, обрати водяну баню, так легше контролювати стан шоколаду. Якщо його перегріти, він згорнеться.

Яйця збити з цукором та сіллю. Кількість цукру варто міняти в залежності від шоколаду. Якщо шоколад дуже темний та гіркий, кількість цукру варто збільшити. Перемішати яйця до повного розчинення цукру та солі. Не варто дуже сильно збивати. Додати до яєчної маси охолоджену шоколадно-масляну суміш, перемішати. Додати борошно та знову перемішати до однорідного стану.

Форму для випікання застилити пергаментом та вилити у неї тісто. Шар тісту не має бути дуже грубим, десь 2-3 см. Випікаємо у розігрітій до 175° духовці на 30-35 хвилин. Нагадаємо, що серединка у брауні має бути вологою, тому процес випікання варто контролювати, перевіряючи готовність зубочисткою. Витягувати з духовки потрібно у той момент, коли середина перестала бути рідкою, але на зубочистці все ще залишається трохи вологого тіста.

Коли брауні повністю охолоне, нарізати на квадрати. Можна навіть поставити на кілька годин у холодильник, це змінить текстурутістечка. Словом, вдалих експерименів.

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