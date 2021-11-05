Для цього пирога шоколадне пісочне тісто готується за рецептом відомого італійського кондитера Ернсто Кнама. Таке тісто чудово поєднується з гарбузом, а гарбуз – із амаретті (традиційне італійське печиво з мигдалем, яке входить до складу багатьох італійських десертів). Рецепт не належить до числа найпростіших, проте результат цілком вартує зусиль.

Інгредієнти (для форми діаметром 24 см)

Для коржа

масло 125 гр

цукор 125 гр

яйце 1 шт.

сіль дрібка

ванільний цукор 0,5 ч.л.

розпушувач для тіста 2 ч.л.

борошно 200 гр

какао темне 2 ст. л.

Для начинки

гарбуз без насіння та шкірки 400 гр

печиво амаретті 80 гр

молоко 200 мл

масло 30 гр.

мед 1 ст.л.

яйця 2 шт.

кориця 1 ч. л.

коричневий цукор для присипки

Починаємо з тіста. Добре перетерти м'яке масло з цукром та додати ванільний цукор. Додати яйце, какао, розпушувач, борошно та сіль. Це тісто не потребує тривалого замісу, достатньо просто поєднати всі інгредієнти. Зліпити з тіста кулю, загорнути у плівку та покласти в холодильник мінімум на 3 год.

Тепер начинка. Гарбуз порізати на невеликі кубики та відварити у молоці, додавши масло та мед. Коли гарбуз стане м'яким, перетерти його в пюре.Охолодити. Яйця трохи збити та додати до гарбуза. Печиво амаретті поламати на шматки (не подрібнювати у блендері!) та додати до гарбузового пюре разом із корицею. Добре перемішати.

Форму для випікання застелити пергаментом. Дістати тісто з холодильника, покласти на стіл або дошку між двома аркушами пергаментного паперу та розкатати тоненько, до 0,5 см. Робити це треба швидко. Не слід активно брати тісто до рук, адже воно має залишатися холодним.

Зняти пергамент (спочатку – верхній лист пергаменту, потім перевернути, покласти тісто до форми та зняти другий аркуш пергаменту). Розправити тісто у формі, проколоти у кількох місцях виделкою. Покласти начинку. Посипати коричневим цукром. Поставити у духовку, розігріту до 180°C на 35-40 хв. Охолоджувати, не виймаючи з форми.

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Печиво амаретті можна купити, а можна спекти удома. Ось рецепт для тих, кому не ліньки експериментувати.

Печиво амаретті

Інгредієнти (виходить приблизно 50 шт)

яєчні білки 4 шт.

цукор 350 гр.

мигдаль (або мигдалеве борошно) 350 гр

Мигдаль покласти в блендер та подрібнити разом із цукром. Можна просто взяти вже готове мигдальне борошно та змішати його з цукром. Можна додати пару столових ложок лікеру амаретто або чайну ложку мигдалевого екстракту.

Білки збити до стійких піків. Обережно всипати у білки частинами суху суміш, весь час перемішуючи масу обережними рухами. Маса має вийти густою.

Деко застелити пергаментом. Сформувати кульки розміром із маленький горіх та викласти їх на деко. Руки можна змочувати у холодній воді. Злегка прим'яти кожну кульку пальцем.

Випікати в розігрітій до 130°C духовці 15 хвилин, збільшити температуру до 150°C та пекти ще 10-15 хв. Готове печиво має бути золотоваго кольору. Дати печиву повністю охолонути.

Амаретті є цілком самостійним десертом, а також складником тридиційних італійських страв.

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