Чи можна приготувати шоколадний пиріг без борошна? Запросто.

Інгредієнти (для форми 23 см.):

Для ванільного тіста:

вершковий сир 250 гр.

цукор 2/3 склянки (склянка – 250 мл)

яйце 1 шт.

ванільний екстракт 1 ч. л.

Для шоколадного тіста:

чорний шоколад (поламаний на дрібні шматочки) 300 гр.

масло (порізане на 6 шматків) 150 гр.

яйця 3 шт.

цукор 1/3 склянки

темний ром або еспресо 1 ст. л.

ванільний екстракт 1 ч. л.

дрібка солі

какао-порошок (за бажанням)

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Духовку розігріти до 150°C. Круглу роз'ємну форму діаметром 23 см застелити пергаментом.

Приготувати ванільне тісто. У вершковий сир додати цукор та збивати, доки цукор не розчиниться. Додати яйце та ванільний екстракт, ще раз добре збити. Відставити ванільне тісто убік.

Приготувати шоколадне тісто. На паровій бані розтопити шоколад із маслом, перемішати та дати трохи охолонути. Збити яйця, цукор, ром (еспресо), ванільний екстракт та сіль. Потім, збиваючи на повільній швидкості, поступово ввести розтоплений шоколад.

У форму вилити приблизно половину шоколадного тіста, потім ложкою викладати по черзі ванільне тісто та шоколадне, яке залишилося. Легенько постукати формою об стіл.

Поставити пиріг у духовку та випікати шоколадний пиріг до готовності, 40-45 хвилин. Готовий шоколадний пиріг дістати з духовки та дати охолонути. Холодний пиріг акуратно витягнути пиріг з форми та перекласти на тарілку. Поставити шоколадний пиріг у холодильник мінімум на 4 години, краще на ніч.

Готовий шоколадний пиріг посипати какао-порошком (за бажанням).

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