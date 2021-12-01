Рецептів ковбаси є безліч. Цей ми обрали, як завжди, через простоту. Ковбаски готуються без оболонки, що не потребує наявності спеціальних девайсів та порпання з кишками.

Інгредієнти (на 4 ковбаски):

м’ясо з курячого стегна або гомілки (без кісток) 1 кг.

яйце 1 шт.

часник 7-8 зубчиків

перець чорний (мелений) 0,5 ч.л.

сіль 0,5 ч.л.

цукор 1 ч.л.

приправа (паприка, куркума, карі, можна додати прованські трави, але зовсім трохи) 1 ч.л.

жирні вершки 100 мл.

Ковбасу можна запікти, а можна зварити (фото Divomix)

Куряче м'ясо помити, обсушити, порізати разом із шкіркою на кубики розміром 1.5 – 2 см (не дуже дрібно). Додати у фарш подрібнений часник, пропущений через прес, перець, спеції. Додати вершки та ретельно перемішати фарш.

Починаємо робити ковбаски. Викласти 1/4 фаршу на харчову плівку, складену у кілька шарів. Скрутити ковбаску та зв’язати краї плівки. Зверху загорнути фольгу «цукеркою». Відправити у духовку на 35-45 хвилин при температурі 170°C.

Якщо хочеться дієтичнішої ковбаси, то можна відварити її приблизно півгодини на повільному вогні у великій каструлі. Фольга у цьому випадку не потрібна, проте потрібно дуже ретельно загортати плівку, щоб вода не потрапили до ковбаси.

Коли ковбаска охолоне, покласти її у холодильник до ранку. Цю ковбасу (крім того, що вона дуже смачна сама по собі) можна використати, наприклад, у кобб-салаті замість курячого м'яса чи шинки.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»