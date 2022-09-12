Дуже просто базова страва, на приготування якої потрібно не більше 15-ти хвилин.

Інгредієнти (на 4 порції):

спагетті 400гр.

сіль, чорний перець за смаком

помідори 300 гр.

петрушка (або базилік) 1 пучок

шпондер 100 гр.

часник 2-3 зубчики

масло 1 ч.л.

пармезан (тертий) 50г.

Можна замінити петрушку улюбленою зеленню (фото Еatthis)

Спагетті відварити в підсоленій воді, як вказано на упаковці. Помідори помити, нарізати кубиками. Петрушку помити, листочки нарізати тонкими смужками (її можна замінити базиліком або руколою). Шпондер нарізати широкими смужками.

Масло розтопити в пательні та обсмажити на ньому шпондер до хрусткої скоринки. Витягнути та відкласти.

Помідори близько 3 хв тушкувати в жирі від смаження шпондеру, потім посолити та поперчити, додати петрушку, подрібнений часник та обсмажений шпондер.

Перемішати спагетті з помідорною сумішшю. Подати, посипавши тертим пармезаном (можна замінити будьяким улюбленим твердим сиром).

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