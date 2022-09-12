Спагетті з помідорами та шпондером. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Дуже просто базова страва, на приготування якої потрібно не більше 15-ти хвилин.
Інгредієнти (на 4 порції):
- спагетті 400гр.
- сіль, чорний перець за смаком
- помідори 300 гр.
- петрушка (або базилік) 1 пучок
- шпондер 100 гр.
- часник 2-3 зубчики
- масло 1 ч.л.
- пармезан (тертий) 50г.
Можна замінити петрушку улюбленою зеленню (фото Еatthis)
Спагетті відварити в підсоленій воді, як вказано на упаковці. Помідори помити, нарізати кубиками. Петрушку помити, листочки нарізати тонкими смужками (її можна замінити базиліком або руколою). Шпондер нарізати широкими смужками.
Масло розтопити в пательні та обсмажити на ньому шпондер до хрусткої скоринки. Витягнути та відкласти.
Помідори близько 3 хв тушкувати в жирі від смаження шпондеру, потім посолити та поперчити, додати петрушку, подрібнений часник та обсмажений шпондер.
Перемішати спагетті з помідорною сумішшю. Подати, посипавши тертим пармезаном (можна замінити будьяким улюбленим твердим сиром).
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