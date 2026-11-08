Щоб отримати однорідну, густу та ніжну карамель, важливо дотримуватися правильної технології

Домашня карамель здається простим десертом, адже для її приготування потрібні лише кілька інгредієнтів. Однак на практиці все може підгоріти або розшаруватися. Щоб отримати однорідну, густу та ніжну карамель, важливо дотримуватися правильної технології. Ukr.Media розповідає, які секрети допоможуть приготувати ідеальну карамель.

Секрети приготування смачної карамелі

Використовуйте посуд із товстим дном. Тонкі алюмінієві каструлі швидко нагріваються й остигають, тому карамель в одному місці може вже пригоріти, а в іншому – ще не закипіти. Посуд із товстим дном і стінками краще накопичує тепло та рівномірніше його розподіляє.

Не потрібно постійно перемішувати сироп. Під час перемішування нерозчинені кристали цукру можуть осідати на стінках посуду, а потім потрапляти назад у сироп і спричиняти його зацукровування. У результаті замість ніжної та тягучої карамелі утвориться маса з крупинками, які неприємно хрустітимуть на зубах. Щоб рівномірно розподілити цукор по дну, на початку приготування злегка струсіть посуд.