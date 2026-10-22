Яблучно-карамельні цукерки. Рецепт дня
Яблучно-карамельні цукерки – це домашній десерт із ніжною, тягучою текстурою та насиченим фруктовим смаком. Для їх приготування потрібні лише три інгредієнти. Найважливіше – добре проварити яблучне пюре та довести карамель до потрібної густоти. Рецепт від авторки кулінарного блогу Оliviawyles.
Інгредієнти
|Яблука
|2 шт.
|Цукор
|200 г
|Вершкове масло
|115 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Почистьте яблука, видаліть серцевини та наріжте м’якуш шматочками. Перекладіть у каструлю й тушкуйте під кришкою на слабкому вогні до м’якості. За потреби додайте трохи води, щоб яблука не прилипали до дна.
Крок 2
Подрібніть яблука блендером до однорідного пюре. Продовжуйте варити його без кришки, часто перемішуючи, доки воно не стане густим, як повидло. Відміряйте 60 мл готового пюре.
Крок 3
Вистеліть форму пергаментом. Розтопіть вершкове масло в сотейнику на помірному вогні, додайте цукор і яблучне пюре. Ретельно перемішайте суміш до однорідності.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Варіть карамель приблизно 15–25 хвилин, регулярно перемішуючи та проводячи лопаткою по дну й кутах сотейника. Стежте, щоб маса не пригоріла. Коли температура наблизиться до 118 °C, перевірте готовність.
Крок 5
Зніміть каструлю із вогню та капніть трохи карамелі в миску з холодною водою. Дочекайтеся, поки проба охолоне, і сформуйте пальцями кульку. Якщо вона тримає форму, але легко сплющується, карамель готова. Якщо маса розтікається, проваріть її ще трохи й повторіть перевірку.
Крок 6
Одразу перелийте готову карамель у форму та розрівняйте поверхню. Залиште охолоджуватися й застигати на 2–3 години. Якщо маса залишається надто м’якою, поставте її ненадовго в холодильник.
Крок 7
Вийміть застиглу карамель із форми за краї пергаменту та перекладіть на дошку. Наріжте гострим ножем на невеликі квадрати або прямокутники. Загорніть цукерки в пергамент або перекладіть у контейнер, розділяючи шари папером, щоб шматочки не злипалися.