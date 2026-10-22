Яблучно-карамельні цукерки – це домашній десерт із ніжною, тягучою текстурою та насиченим фруктовим смаком. Для їх приготування потрібні лише три інгредієнти. Найважливіше – добре проварити яблучне пюре та довести карамель до потрібної густоти. Рецепт від авторки кулінарного блогу Оliviawyles.

Інгредієнти

Яблука 2 шт. Цукор 200 г Вершкове масло 115 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Почистьте яблука, видаліть серцевини та наріжте м’якуш шматочками. Перекладіть у каструлю й тушкуйте під кришкою на слабкому вогні до м’якості. За потреби додайте трохи води, щоб яблука не прилипали до дна.

Крок 2 Подрібніть яблука блендером до однорідного пюре. Продовжуйте варити його без кришки, часто перемішуючи, доки воно не стане густим, як повидло. Відміряйте 60 мл готового пюре.

Крок 3 Вистеліть форму пергаментом. Розтопіть вершкове масло в сотейнику на помірному вогні, додайте цукор і яблучне пюре. Ретельно перемішайте суміш до однорідності. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Варіть карамель приблизно 15–25 хвилин, регулярно перемішуючи та проводячи лопаткою по дну й кутах сотейника. Стежте, щоб маса не пригоріла. Коли температура наблизиться до 118 °C, перевірте готовність.

Крок 5 Зніміть каструлю із вогню та капніть трохи карамелі в миску з холодною водою. Дочекайтеся, поки проба охолоне, і сформуйте пальцями кульку. Якщо вона тримає форму, але легко сплющується, карамель готова. Якщо маса розтікається, проваріть її ще трохи й повторіть перевірку.

Крок 6 Одразу перелийте готову карамель у форму та розрівняйте поверхню. Залиште охолоджуватися й застигати на 2–3 години. Якщо маса залишається надто м’якою, поставте її ненадовго в холодильник.