Вівсяне печиво без борошна і яєць із горіхами та журавлиною. Рецепт дня
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Вівсяне печиво з волоськими горіхами та сушеною журавлиною легко приготувати з кількох простих інгредієнтів. У рецепті немає ні борошна, ні яєць, а потрібної консистенції суміші надають кокосова олія, рослинне молоко та кленовий сироп. Щоб печиво стало хрустким, після випікання дайте йому повністю охолонути. Рецепт The Pea Princess.
Інгредієнти
|Вівсяні пластівці
|120 г
|Волоські горіхи
|60 г
|Кокосова олія
|30 мл
|Рослинне молоко
|30 мл
|Кленовий сироп
|45 мл
|Сушена журавлина
|40 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігрійте духовку до 180 °C і застеліть деко пергаментом. Подрібніть волоські горіхи до дрібної крихти та змішайте їх із вівсяними пластівцями в мисці.
Крок 2
Додайте розтоплену, але не гарячу кокосову олію, рослинне молоко та кленовий сироп. Ретельно перемішайте, щоб усі сухі інгредієнти зволожилися. Всипте сушену журавлину й знову перемішайте.
Крок 3
Викладайте суміш порціями на деко, залишаючи між ними невеликі проміжки. Накрийте кожну заготовку пергаментом і притисніть дном склянки, надаючи печиву круглої форми завтовшки приблизно 5–7 мм. Підправте краї ложкою, щоб крихти не обсипалися.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Поставте деко в розігріту духовку та випікайте приблизно 15 хвилин, доки краї печива не стануть золотистими. Наприкінці стежте за випічкою, щоб вона не пересушилася.
Крок 5
Залиште печиво на деку на 5–10 хвилин, щоб воно зміцніло. Обережно перекладіть заготовки на решітку й дочекайтеся повного охолодження. Після цього печиво стане хрусткішим і його можна подавати до чаю або кави.