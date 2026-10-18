Вівсяне печиво з волоськими горіхами та сушеною журавлиною легко приготувати з кількох простих інгредієнтів. У рецепті немає ні борошна, ні яєць, а потрібної консистенції суміші надають кокосова олія, рослинне молоко та кленовий сироп. Щоб печиво стало хрустким, після випікання дайте йому повністю охолонути. Рецепт The Pea Princess.

Інгредієнти

Вівсяні пластівці 120 г Волоські горіхи 60 г Кокосова олія 30 мл Рослинне молоко 30 мл Кленовий сироп 45 мл Сушена журавлина 40 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Розігрійте духовку до 180 °C і застеліть деко пергаментом. Подрібніть волоські горіхи до дрібної крихти та змішайте їх із вівсяними пластівцями в мисці.

Крок 2 Додайте розтоплену, але не гарячу кокосову олію, рослинне молоко та кленовий сироп. Ретельно перемішайте, щоб усі сухі інгредієнти зволожилися. Всипте сушену журавлину й знову перемішайте.

Крок 3 Викладайте суміш порціями на деко, залишаючи між ними невеликі проміжки. Накрийте кожну заготовку пергаментом і притисніть дном склянки, надаючи печиву круглої форми завтовшки приблизно 5–7 мм. Підправте краї ложкою, щоб крихти не обсипалися. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Поставте деко в розігріту духовку та випікайте приблизно 15 хвилин, доки краї печива не стануть золотистими. Наприкінці стежте за випічкою, щоб вона не пересушилася.