Цей торт можна приготувати максимум за 20 хвилин. Та й електроенергію та газ можна заощадити.



Інгредієнти:

пряники без начинки або імбірне печиво 400 гр.

сметана (20-25%) 300 гр.

печиво пісочне 200 гр.

цукор 50 гр.

До крему можна додати какао або присипати ним готовий торт (фото: Audrey Cuisine )

Для цього торта потрібно два види печива: звичайне пісочне або бісквітне, а також імбирне (простіше знайти пряники, важливо, щоб вони були без начинки).

Густу сметану з'єднати з цукром та перемішати. Трохи крему (3-5 ст. л.) відкласти для оформлення торта. Пряники подрібнити до стану крихти. Невелику частину відкласти для оформлення торта. До сметани додати подрібнені пряники та добре перемішати.

Форму для випікання (краще квадратну) вистелити харчовою плівкою. На дно в один шар покласти пісочне печиво. Зверху рівномірно викласти крем та розрівняти. Далі – ще один шар пісочного печива.

Змастити поверхню торта частиною крему, що залишився. Поставити торт на 1-2 години у холодильник.

Акуратно перевернути охолоджений торт та зняти харчову плівку. Змастити верх та боки залишками сметанного крему. Посипати верх та боки торта крихтою, яка залишилася. Смачно посипати торт подрібненими горіхами.

Сметану можна замінити жирними вершками, які потрібно збити у густу масу. Пряники – імбирним або шоколадним печивом. Імбирне печиво можна спекти самим. Рецепт тут.

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