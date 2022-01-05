Пряне та хрумке печиво робиться дуже просто: головне у ньому – спеції. Ідеально пасує до довгих зимових вечорів та глінтвейну. Принаймні спеції можна купувати відразу і на печиво, і на глінтвейн. Виходить його дуже багато, можна їсти не відразу, а покласти в коробку та зберігати до трьох місяців.

Інгредієнти:

борошно 200 гр.

розпушувач 1/2 ч. л.

яйце 1 шт.

імбир мелений 2 ч. л.

кориця мелена 1 ч. л.

кардамон 1 ч. л.

гвоздика ½ ч. л. (можна менше, адже не всі люблять цю активну спецію)

масло 100 гр

цукор 100 гр

мед 3 ч. л.

за бажанням можна додати дрібку суміші перців

Спеції простіше купити відразу мелені. Якщо ви таких не знайшли, то можна подрібнити їх у млинку чи в ступці.

Розтерти міксером масло із цукром (можна коричневий). До масляної суміші додати яйце та рідкий мед (якщо мед густий, можна підігріти його на водяній бані). Збити масу міксером. Додати борошно та спеції, ще трохи збити.

Тісто має вийти м'яким та липким. Проте борошно додавати не варто. Потрібно загорнути тісто в плівку та покласти у холодильник на годину-півтори.

Після цього тісто розкачати максимально тоненько, на посипаній борошном поверхні. Краще розкачувати частинами, а решту тіста тримати у холодильнику.

Саме тому, що тісто розкачується дуже тонким шаром, його необхідно розкачувати відразу на папері для випічки. На папері ж вирізати формочками печиво. Зайве тісто між фігурками прибрати. До речі, можна зробити у печиві дірочки коктейльною трубочкою і повісити на ялинку.

Папір з печивом перекласти на лист і поставити в духовку, розігріту до 180оC. Випікати 5-7 хвилин. Цей процес потрібно пильнувати, адже тоненьке печиво легко спалити!

Відразу після випікання печиво м'яке, але коли воно вистигне, то стане хрумким.