У кожній родині свої традиції святкування Святвечора та свої рецепти святкових страв, що передаються з покоління в покоління. Проте ми вирішили нагадати дванадцять традиційних страв. Найголовнішою вимогою є те, що страви мають бути пісними.

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Кутя з пшениці

Інгредієнти:

пшениця 1 скл.

вода 3 скл.

мак 1/2 скл.

порізані волоські горіхи ½ скл.

мед 2-3 ст. л.

Фото: Depositphotos

Пшеницю промити та замочити у воді мінімум на 4 години, краще на ніч. Потім залити її водою та варити на невеликому вогні до готовності.

Мак залити окропом, щоб вода тільки накривала його та дати постояти, поки не охолоне. Звичайно, його можна подрібнити у м'ясорубці або в комбайні. Але краще розтерти його макогоном у макітрі, тоді виступить молочко і буде смачніше. Подрібнити горіхи.

З'єднати у макітрі пшеницю, мак, родзинки, горіхи, додати мед за смаком та все перемішуємо. Можна додати трохи окропу, щоб довести кутю до бажаної консистенції.

Охолодити кутю та подати на стіл.

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Узвар

Інгредієнти:

вода 3 л.

мед за смаком

сухофрукти 350-400 гр.

Depositphotos

Для узвару підійдуть будь-які сухофрукти у довільній пропорції. Сухофрукти ретельно промити, залити водою та залишити на 30 хвилин або більше. Злити воду, в якій замочувалися сухофрукти, залити три літри холодної води та поставити на плиту. Довести узвар до кипіння, проварити пару хвилин та прибрати з плити, накрити покришкою та залишити настоятися.

Коли узвар охолонув до теплого стану, можна додати мед – наголошуємо, у теплий узвар, не гарячий. Звичайно, мед можна замінити цукром. Але чи потрібно?

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Борщ з вушками на грибному відварі

Інгредієнти:

буряк 4-5 шт

морква 1 шт (велика)

цибулина 1 шт (велика)

гриби сухі 70 гр. (приблизно)

сіль за смаком

олія 2-3 ст. л.

Depositphotos

Сушені гриби (краще білі) залити приблизно 5 л. окропу на кілька годин (можна на ніч). Протушкувати натерті буряки та моркву з дрібно нарізаною цибулею в олії.

Гриби виловити (вони потім підуть на вушка). У відварі зварити овочі до готовності. Борщ краще варити напередодні Святвечора, тоді він настоїться і буде смачнішим. Вже на столі до борщу додають зварену окремо велику білу квасолю та вушка. Якщо ви не очікуєте багато гостей, то борщ можна зварити у мультиварці, на програмі «Смаження» та «Суп».

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Квасоля

Велику білу квасолю зварити та охолодити. Її зазвичай подають окремо та додають до борщу. Дехто в родині додає її до узвару. Дивно, але колись скуштуйте.

Фото: Depositphotos

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Вареники та вушка

Тісто. Тут варіантів – безліч. Пропонуємо один із них.

Інгредієнти:

борошно 3 скл. (по 250 мл)

вода (окріп) 1 скл.

яйця 1 шт.

олія 3 ст.л.

сіль 0,5 ч.л.

Фото: Depositphotos

У велику миску просіяти борошно. Додати до борошна сіль, перемішати. Яйце розбити в окрему миску та збити його виделкою. У борошні зробити невелике заглиблення, влити в нього яйце. Туди ж влити олію. Розмішати борошно.

Закип'ятити воду, налити в склянку окріп. Відразу ж влити його в борошно при постійному розмішуванні. Для зручності варто надягнути кухонну рукавичку. Активно розмішати тісто за допомогою виделки – воно гаряче після окропу. Спочатку здаватиметься, що воно надто сухе, але буде гепі-енд. Не потрібно додавати зайву воду. Через деякий час тісто охолоне і його можна буде місити руками. Коли тісто стане однорідним, викласти тісто на робочу поверхню та продовжити заміс там.

Вимісити тісто до гладкого стану, зібрати його в кулю. Накрити рушником та залиште на 20 хвилин «відпочити». Тоді розкачати.

Начинка для вареників з картоплею

Інгредієнти:

картопля 1 кг.

цибуля 2-3 шт.

олія 5 ст.л.

Картоплю почистити, зварити та розтовкти. Спочатку на олії обсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Викласти у картоплю. Посолити, поперчити та добре перемішати.

Вушка

Іноді вушка готують повністю із сушених грибів. Їх смак дуже інтенсивний, але і виходять вони досить дорогими. Суміш печериць та сушених грибів дають дуже добрий результат.

Начинка для вушок:

Інгредієнти:

печериці 250 гр.

білі гриби, що лишилось від борщу

цибулина 1 шт.

олія 2 ст.л.

сіль до смаку

Фото: Depositphotos

У великій пательні розігріти олію. Додати дрібно нарізані гриби та цибулю, посолити за смаком та тушкувати на середньому вогні, час від часу помішуючи, до готовності. Зняти з вогню і повністю охолодити.

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Оселедець

Оселедець краще купити у перевіреному місці. Але якщо маєте час та настрій, то можна замаринувати його самим. Ось рецепт маринаду (на 2-3 рибини).

Інгредієнти:

вода 2 л

сіль 3 ст.л.

цукор 1 ст.л.

перець горошком 8 шт.

лаврове листя 3 шт.

гвоздика 3 шт.

оцет 2 ст.л.

гірчиця (насіння) ½ ч. л.

коріандр (насіння) ½ ч.л.

Фото: Depositphotos

Змішати у каструлі воду, сіль на цукор. Довести до кипіння, додати усі інші складники. Повністю охолодити маринад. Рибу помити, почистити та нарізати порційними шматками. Покласти (найкраще) у скляну банку, залити маринадом. Поставити у холодильник мінімум на 12 годин, але краще на 2-3 дні.

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Голубці

Рецепт – тут.

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Пампушки

Рецепт – тут.

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Калачі

Інгредієнти:

борошно 450 г

цукор 2-3 ст. л.

жовтки двох яєць (білки залишаємо для змащування хліба)

ціле яйце 1 шт.

олія 3 ст. л.

вода 150 мл

сіль на кінчику ножа

дріжджі сухі 1,5 ч.л.

Фото: ZAXID.NET

Одне яйце та два жовтки (білки відділяємо та відкладаємо на потім) перемішуємо з водою. Борошно просіюємо. Додаємо до нього сіль, цукор та дріжджі. Все добре перемішуємо. Додаємо яйця з водою та олію. Дуже добре вимішуємо (найкраще це робити у комбайні або хлібопічці).

Накриваємо тісто рушником та залишаємо приблизно на годину у теплі. Якщо тісто робиться у хлібопічці, то режим «Дріжджове тісто» дозволить пройти цей етап автоматично. Через годину обминаємо тісто. Ділимо на шість рівних частин та залишаємо ще на 30 хв.

Викладаємо тісто на дошку. З кожного шматка руками викачуємо «мотузку». Беремо три таких «мотузки», закріплюємо на початку та заплітаємо як дівочу косу. Кінці також добре зліплюємо разом. Початок та кінець коси підгортаємо під калач.

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Мед і часник

Ну, тут усе зрозуміло

Фото: ZAXID.NET

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