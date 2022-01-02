Ми подумали і вирішили, що при святі винаходити колесо від ровера – справа невдячна. Тож пропонуємо традиційний рецепт від галицької авторки Дарії Цвек. У старому виданні книги «Домашнє печиво» вони називаються «пампухи народні». Вони справді випробувані народом.

Інгредієнти:

борошно 1 кг.

два яйця

жовтки 8 шт.

масло (розтопити) 100 гр.

цукор 100 гр.

молоко 500 мл.

дріжджі свіжі 100 гр.

горілка або коньяк 1 ст. л.

Смажити пампухи потрібно до золотистого кольору (фото Depositphotos)

У тепле молоко додати дріжджі, 1 ст. л. цукру та 2 ст. л. борошна, поставити в тепле місце, щоб опара підійшла. Яйця розтерти з цукром, вилити в опару, додати розтоплене масло, поступово додати борошно та замісити тісто до появи пухірців. Залишити в теплому місці.

Коли воно збільшиться приблизно вдвічі, розкачати (частинами), вирізати коло (якщо немає спеціального дівайсу, то підійде будь-яка склянка). У центр кожного кола викласти начинку з трояндового варення (пелюстки рожі, перетерті з цукром потрібно робити ще в червні-липні, а якщо не встигли, то купити) та добре заліпити краї. Викласти на присипану борошном поверхню та залишити, щоб підійшли.

Начинку можна зробти з консервованих вишень чи з маком (фото Depositphotos)

У глибокій сковорідці нагріти олію. Кинути в олію пампухи. Дарія Цвек радить робити це верхом донизу, злегка притискуючи, щоб вийшло повітря. Смажити з двох боків до золотистого кольору.

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