Голубці є традиційною різдвяною стравою. На Святвечір вони мають бути пісними, тож пропонуємо три начинки без м'яса.

Інгредієнти:

капуста 1 качан

морква 1 шт.

цибуля 1 шт.

томатна паста 1-2 ст.л. (за бажанням)

Капусти розібрати на листя. Для цього потрібно видалити качан та проварити її кілька хвилин. У міру відварювання верхнє капустяне листя стане м'яким і еластичним. Акуратно (щоб не обпектися) діставати качан з каструлі та відокремлювати верхнє еластичне листя. Повертати качан назад у каструлю і знову відварювати до м'якості. Або можна покласти її на кілька хвилин у мікрохвильовку (5-10 хв.). З кожного капустяного листа зрізати потовщену грубу частину.

Те листя, яке уже через малий розмір не придатне для фарширування можна дрібно порубати та зробити з нього тушковану капусту. Але кілька потрібно залишити.

На краєчок капустяного листа покласти начинку (її кількість залежить від розміру листа приблизно 1-1,5 ст.л.). Почати згортати голубець. Для цього підігнути вільні краї капустяного листа до центру, щоб вийшов «конвертик». Згорнути голубець.

Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти. Протушкувати їх на олії (за бажанням додавши томатну пасту). Можна додати 1 ч.л. цукру.

Викласти у казанок чи каструлю з грубим дном кілька капустяних листів. На них покласти голубці. На голубці – протушені моркву з цибулею. Долити воду в рівень з голубцями. Можна придавити голубці зверху тарілкою, щоб вони були повністю вкритими рідиною. Довести до кипіння та тушкувати 40 хвилин на маленькому вогні. Готові голубці зняти з вогню та дати їм постояти ще 30 хвилин.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

***

Рибна начинка

Інгредієнти:

рибне філе (сьомга, форель, філе морської білої риби, або асорті) 300 гр.

рис (сухий) 1/2-3/4 склянки

цибуля 1 шт.

олія для смаження

зелень кропу

сіль, перець

Рис покласти в каструлю, залити водою та відварити до напівготовності. Рибне філе помити, обсушити паперовим рушником та нарізати невеликими кубиками. Цибулю почистити та нарізати чвертькільцями.

На розігрітій з олією сковороді обсмажити цибулю приблизно 2-3 хвилини. Перекласти цибулю у миску. У сковороду викласти рибу та смажити близько 2-3 хвилин, помішуючи. Підсолити. Додати до риби обсмажену цибулю, рис, зелень кропу (за бажанням), сіль, перець, на смак, і перемішати.

***

Начинка з рису та грибів

Інгредієнти:

рис 200 гр.

цибуля 1 шт.

печериці (ідеально додати трохи білих грибів) 350 гр.

Рис відварити до напівготовності, взявши для цього вдвічі менше води, ніж зазвичай (250 мл). На окремій сковороді обсмажити дрібно порізану цибулю. Додати до неї дрібно нарізані гриби та тушкувати до готовності. Усе змішати, підсолити та поперчити до смаку.

***

Начинка з картоплі та гречки

Інгредієнти:

картопля 800 гр. (приблизно)

крупа гречана 35о-400 гр.

цибуля 2 шт.

олія 50 мл

сіль, перець чорний за смаком

Картоплю почистити та відварити до готовності, посолити у процесі варки. Зварити гречку, посолити її у процесі варки. Дрібно порізати та підсмажити цибулю. Все перемішати.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»