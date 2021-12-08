У Чехії короп є надзвичайно популярною стравою на Різдво. Його смажать, запікають із чорносливом, роблять заливне тощо. З усього того розмаїття ми обрали запечений у духовці короп з шавлією.

Інгредієнти:

короп 1 кг.

масло 120 гр.

шавлія суха 2ст. л.

лимон 1/2 шт.

вершки 125 гр.

сіль.

Подавати коропа можна з салатом, рисом або печеною картоплею (фото Depositphotos)

Рибу почистити, посолити, посипати шавлією. Покласти шавлію та порізаний на скибки лимон в животик риби.

У форму порізати 2/3 масла, покласти рибу, зверху викласти масло, що залишилося. Запікати рибу в духовці при 200°C близько 40 хвилин, періодично поливаючи коропа бульйоном, що утворився при запіканні.

Сік, що залишився після приготування риби, змішати з вершками, довести до кипіння і полити коропа.

А подавати його можна з печеною картоплею. Рецепт можна знайти знайти тут.