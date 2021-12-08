Різдвяний короп з шавлією по-чеськи
Святкові страви різних країнДарина Цвях, 0
У Чехії короп є надзвичайно популярною стравою на Різдво. Його смажать, запікають із чорносливом, роблять заливне тощо. З усього того розмаїття ми обрали запечений у духовці короп з шавлією.
Інгредієнти:
- короп 1 кг.
- масло 120 гр.
- шавлія суха 2ст. л.
- лимон 1/2 шт.
- вершки 125 гр.
- сіль.
Подавати коропа можна з салатом, рисом або печеною картоплею (фото Depositphotos)
Рибу почистити, посолити, посипати шавлією. Покласти шавлію та порізаний на скибки лимон в животик риби.
У форму порізати 2/3 масла, покласти рибу, зверху викласти масло, що залишилося. Запікати рибу в духовці при 200°C близько 40 хвилин, періодично поливаючи коропа бульйоном, що утворився при запіканні.
Сік, що залишився після приготування риби, змішати з вершками, довести до кипіння і полити коропа.
А подавати його можна з печеною картоплею. Рецепт можна знайти знайти тут.
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