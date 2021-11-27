Авторкою рецепта є Тіффані Тіссен – американська актриса, яка зіграла у серіалі «Беверлі-Гіллз, 90210». А голлівудські актори точно знаються на здоровій їжі. А ще це дуже просто та смачно. А ще вона смакує з салатом з грушею та сиром.

Інгредієнти (на 4 порції):

форель річкова (патрана) 4 шт.

лимон 2 шт.

зелень кропу, петрушки, естрагона (або розмарина) по 7-9 гілочок

сіль, перець за смаком

оливкова олія 2 ст. л.

Приготувати форель можна і у духовці, але тоді не вийде таких гарних смужок (фото ZAXID.NET)

Розігріти гриль. Посолити та поперчити кожну форель (ми запікатимемо її цілою), зовні та всередині. Додати по 2 гілочки кропу, петрушки та естрагона, а також по кілька скибочок лимона, щоб наповнити ними порожнину кожної риби.

Зв'язати форель у кількох місцях кухонною ниткою, щоб зелень та скибочки лимона не вивалилися. Змастити олією рибу та ґрати гриля. Смажити до золотистої скоринки близько 10 хвилин.

Другий лимон розрізати на 4 частини та покласти на ще гарячий гриль та смажити, поки на ньому не з’являться темні смужки. Розрізати нитку, перекласти рибу та подавати з шматками смаженого на грилі лимона.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

Якщо у вас немає гриля, то форель можна загорнути у фольгу (нитка при цьому не потрібна) та запекти у розігрітій до 180°C духовці 20-25 хвилин.