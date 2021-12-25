Яворівський пиріг планують внести до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Він має посісти своє місце поряд із петриківським розписом, косівською керамікою та козацькими піснями Дніпропетровщини. А ми хочемо нагадати, що у період зимових свят він може стати окрасою будь якого пісного столу.

І трохи крамоли: попри те, що пиріг є класичною стравою, з ним можна експериментувати, особливо у тому, що стосується приправ.

Інгредієнти:

Для тіста:

вода або молоко 120 мл.

борошно 250 гр.

дріжджі 20 гр. свіжих або 1 ч.л. сухих

яйце 1 шт.

олія 50 мл.

сіль, цукор.

Для начинки:

гречка 150 гр.

картопля 1 кг.

цибуля 2 шт.

олія 2-3 ст. л.

та/або (за бажанням) шкварки, суміші сухих трав тощо.

Варто дотримуватися приблизно рівного співвідношення гречки та картоплі, бо якщо гречки буде надто багато – то начинка розсипатиметься (фото ZAXID.NET)

Якщо використовуються свіжі дріжджі, то потрібно розвести їх у невеликій кількості теплої води або молока з ложкою цукру та відставити на кілька хвилин, сухі дріжджі можна відразу всипати до борошна.

Змішати борошно, молоко (або воду), дріджі, сіль, цукор (якщо дріжджі розводилися з цукром, то більше додавати не потрібно), яйце та замісити тісто. Додати до нього олію та добре вимісити. Накрити тісто та поставити в тепле місце.

Картоплю почистити, нарізати кубиками та відварити. Зробити з неї пюре. Гречку зварити. Цибулю дрібно порізати та підсмажити та олії або на салі/шпондері (то, звісно, буде уже не пісний варіант). Все трохи охолодити та добре перемішати. Зазвичай співвідношення гречки та картоплі – приблизно 1:1. Його можна змінювати на свій смак, але якщо гречки буде дуже багато, то начинка розсипатиметься.

До начинки додати спеції. Вона має бути добре присмаченою, адже тісто є доволі прісним.

З тіста розкачати корж. На нього викласти начинку, добряче «відступивши» від країв. Краї тіста підібрати, та загорнути в них начинку, щоб вони опинилась ніби у мішку. Добре заліпити краї та перевернути в змащену олією форму заліпленими краями вниз. Верх пирога поколоти виделкою, змастити жовтком. Можна посипати грубою сіллю, кмином чи кунжутом. А можна залишити в спокої. Випікати при 200°С близько години.