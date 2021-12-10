Шотландський різдвяний пиріг «Кок-Ліккі». Рецепт дня
Святкові страви різних країнДарина Цвях, 0
фото Waitrose
Такий пиріг шотландці готують на різдвяні та новорічні свята. Проте для нас смачна начинка з курки та пореєм пасуватиме і для свят, і на щодень.
Звідки походить назва? У перекладі кок – це курка, а ліккі - це порей. Тому таку ж назву має і шотландський суп з тими ж складниками. Зараз ми говоримо саме про пиріг, у який йде велика кількість цибулі. А готується він дуже просто.
Інгредієнти:
- тісто листкове готове 200 гр.
- філе куряче 700-800 гр.
- порей 5-7 шт. (залежно від розміру)
- часник 2 зубчики
- молоко 1/2 л
- вершки 140 мл
- борошно для соусу 3 ст.л.
- борошно для тіста 1 ст.л.
- сіль, перець чорний
- жовток для змащування
- масло 75 гр.
Такий пиріг шотландці традиційно готують у різдвяний період (фото Waitrose)
Часник подрібнити. Порей ретельно промити, обсушити та нарізати тонкими кільцями (тільки білу частину). Куряче філе помити, нарізати невеликими шматочками. Розтопити в пательні масло, додати часник та готувати на слабкому вогні 1 хв. Всипати борошно, ретельно перемішати.
Зняти пательню з вогню і, постійно помішуючи, влити тонкою цівкою молоко. Розмішати до отримання однорідної маси. Повернути сковороду на слабкий вогонь та готувати, помішуючи, поки соус не загусне, 3-4 хв.
Покласти в соус шматочки курки, влити вершки. Посолити, поперчити, перемішати. Готувати на невеликому вогні 15 хв., накривши покришкою.
Додати порей, перемішати і відразу ж зняти з вогню. Перекласти суміш у форму для випічки (форму потрібно взяти таку, в якій пиріг буде подаватись на стіл). Форма має бути з високими бортами. Заповнювати її потрібно не до країв, бо соус буде кипіти.
Викласти смужки тіста на форму потрібно як черепицю (фото Waitrose)
Листкове тісто розкачати на присипаної борошном поверхні в тонкий шар, потім нарізати смужками шириною 2,5-3 см. Викласти смужки тіста на форму як черепицю, накладаючи смужку на смужку або нахрест. Змастити збитим жовтком.
Розігріти духовку до 180°C. Поставити форму в духовку та запікати 40 хв. Подавати гарячим.