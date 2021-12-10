Такий пиріг шотландці готують на різдвяні та новорічні свята. Проте для нас смачна начинка з курки та пореєм пасуватиме і для свят, і на щодень.

Звідки походить назва? У перекладі кок – це курка, а ліккі - це порей. Тому таку ж назву має і шотландський суп з тими ж складниками. Зараз ми говоримо саме про пиріг, у який йде велика кількість цибулі. А готується він дуже просто.

Інгредієнти:

тісто листкове готове 200 гр.

філе куряче 700-800 гр.

порей 5-7 шт. (залежно від розміру)

часник 2 зубчики

молоко 1/2 л

вершки 140 мл

борошно для соусу 3 ст.л.

борошно для тіста 1 ст.л.

сіль, перець чорний

жовток для змащування

масло 75 гр.

Такий пиріг шотландці традиційно готують у різдвяний період (фото Waitrose)

Часник подрібнити. Порей ретельно промити, обсушити та нарізати тонкими кільцями (тільки білу частину). Куряче філе помити, нарізати невеликими шматочками. Розтопити в пательні масло, додати часник та готувати на слабкому вогні 1 хв. Всипати борошно, ретельно перемішати.

Зняти пательню з вогню і, постійно помішуючи, влити тонкою цівкою молоко. Розмішати до отримання однорідної маси. Повернути сковороду на слабкий вогонь та готувати, помішуючи, поки соус не загусне, 3-4 хв.

Покласти в соус шматочки курки, влити вершки. Посолити, поперчити, перемішати. Готувати на невеликому вогні 15 хв., накривши покришкою.

Додати порей, перемішати і відразу ж зняти з вогню. Перекласти суміш у форму для випічки (форму потрібно взяти таку, в якій пиріг буде подаватись на стіл). Форма має бути з високими бортами. Заповнювати її потрібно не до країв, бо соус буде кипіти.

Викласти смужки тіста на форму потрібно як черепицю (фото Waitrose)

Листкове тісто розкачати на присипаної борошном поверхні в тонкий шар, потім нарізати смужками шириною 2,5-3 см. Викласти смужки тіста на форму як черепицю, накладаючи смужку на смужку або нахрест. Змастити збитим жовтком.

Розігріти духовку до 180°C. Поставити форму в духовку та запікати 40 хв. Подавати гарячим.