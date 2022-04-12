Дуже просте у приготуванні, дієтичне та хрумке печиво.

Інгредієнти:

кефір 300 мл

вівсяні пластівці 300 гр.

мед 1 ст. л.

кориця 1 ч. л.

сухофрукти 100 гр.

горіхи 100 гр.

ванільний цукор, кориця по 1/2 ч. л.

Сухофрукти та горіхи можна комбінувати на власний розсуд. А можна нічого не додавати (фото iStore)

Вівсяні пластівці залити кефіром, добре перемішати та залишити приблизно на 30-40 хвилин. Додати мед, ванільний цукор та корицю. Добре перемішати.

Сухофрукти (можуть бути родзинки, сушена журавлина, сушена вишня, курага тощо) та горіхи (будь-які та/або насіння) порізати та додати до тіста.

Деко обов'язково застелити пергаментом. Ложкою викласти на нього печиво. Випікати у розігрітій до 180° духовці 30-40 хвилин. Готове печиво охолодити на решітці.