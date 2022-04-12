Рецепти
Вівсяне печиво на кефірі без борошна та цукру. Рецепт дняДарина Цвях, 0
Дуже просте у приготуванні, дієтичне та хрумке печиво.
Інгредієнти:
- кефір 300 мл
- вівсяні пластівці 300 гр.
- мед 1 ст. л.
- кориця 1 ч. л.
- сухофрукти 100 гр.
- горіхи 100 гр.
- ванільний цукор, кориця по 1/2 ч. л.
Сухофрукти та горіхи можна комбінувати на власний розсуд. А можна нічого не додавати (фото iStore)
Вівсяні пластівці залити кефіром, добре перемішати та залишити приблизно на 30-40 хвилин. Додати мед, ванільний цукор та корицю. Добре перемішати.
Сухофрукти (можуть бути родзинки, сушена журавлина, сушена вишня, курага тощо) та горіхи (будь-які та/або насіння) порізати та додати до тіста.
Деко обов'язково застелити пергаментом. Ложкою викласти на нього печиво. Випікати у розігрітій до 180° духовці 30-40 хвилин. Готове печиво охолодити на решітці.
Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter