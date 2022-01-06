Простий та смачний медівник можна приготувати за п'ять хвилин, він довго не черствіє і залишається смачним.

Інгредієнти:

борошно 200 гр

розпушувач 1 ч. л.

мед 200 гр

цукор 120 гр

яйця 4 шт

горіхи волоські 120 гр

родзинки 50 гр

При подачі медівник варто нарізати тонкими скибками (фото ZAXID.NET)

Потрібно змішати всі інгредієнти (горіхи потрібно наламати великими шматками, фактично четвертинками), вилити у форму і випікати в духовці при температурі 180oС приблизно годину (перевіряємо, як завжди: запихаємо у тісто дерев'яну паличку, вона повинна залишатися сухою). Зберігати згорнутим у фольгу, нарізати при подачі тоненькими шматочками.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»