Рецепти
Медівник з горіхами та родзинками. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Простий та смачний медівник можна приготувати за п'ять хвилин, він довго не черствіє і залишається смачним.
Інгредієнти:
- борошно 200 гр
- розпушувач 1 ч. л.
- мед 200 гр
- цукор 120 гр
- яйця 4 шт
- горіхи волоські 120 гр
- родзинки 50 гр
При подачі медівник варто нарізати тонкими скибками (фото ZAXID.NET)
Потрібно змішати всі інгредієнти (горіхи потрібно наламати великими шматками, фактично четвертинками), вилити у форму і випікати в духовці при температурі 180oС приблизно годину (перевіряємо, як завжди: запихаємо у тісто дерев'яну паличку, вона повинна залишатися сухою). Зберігати згорнутим у фольгу, нарізати при подачі тоненькими шматочками.
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