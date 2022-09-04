Ловимо літо, поки ще є така можливість.

Інгредієнти (на 4 порції)

помідори 3 шт. (або штук 12 чері)

персики або нектарини 4 шт.

сир м'який (моцарелла, сулугуні, фета (бринза), рикотта, домашній сир) 200 гр

базилік 3-4 гілочки

оливкова олія 1 ст. л.

бальзамічний оцет 1 ст. л. (за бажанням)

сіль за смаком

За бажанням можна додати огірки чи трави, які смакують (фото gourmandiseries)

Помідори та персики (нектарини) помити. З персиків зняти шкірку (нектарини чистити не потрібно). Помідори нарізата кільцями або напівкільцями (залежно від розміру, чері нарізати половинками) та викласти на тарілку.

Персики (нектарини) нарізати скибочками та також викласти на тарілку. Туди ж хаотично викласти сир.

Помити листочки базиліка та порвати їх руками, викласти на салат. Посолити страву та збризнути оливковою олією та бальзамічним оцетом (можна фруктовим).

Перемішати уже після подачі або на порційних тарілках. Ідеально пасує до риби та птиці.