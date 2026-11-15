Після відкриття банки заготівлі потрібно зберігати в холодильник

Після відкриття банки солоні огірки чи помідори можуть зберігатися в холодильнику кілька днів. Однак за неналежних умов вони швидко псуються. Про те, яких простих правил варто дотримуватися, щоб соління довше зберігали смак і залишалися безпечними для споживання, розповідає ТСН.

Як правильно зберігати соління після відкриття?

Відкриту банку із соліннями тримайте в холодильнику. Не залишайте її на столі на кілька годин і не ставте в кухонну шафу.

Підтримуйте в холодильнику температуру не вище +4 °C. За таких умов багато мікроорганізмів розмножуються повільніше. Поставте банку на полицю якомога далі від дверцят, адже біля них температура частіше коливається.

Розсіл має повністю покривати огірки, помідори та інші овочі. Щоразу, коли дістаєте їх із банки, перевіряйте рівень рідини. Якщо деякі овочі виступають над розсолом, з’їжте їх першими, адже на повітрі вони швидше псуються. Не доливайте воду в банку: вона знижує концентрацію солі та змінює кислотність розсолу.

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Діставайте овочі чистою виделкою або ложкою. З брудного приладдя в розсіл можуть потрапити залишки їжі та мікроорганізми, які можуть спричинити небажане бродіння.