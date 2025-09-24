Миття допомагає позбутися потенційних залишків бруду, комах, пестицидів, а також мікробів

Перед консервуванням потрібно подбати про правильну підготовку інгредієнтів, а особливо овочів та фруктів. «24 канал» розповідає, як правильно мити овочі та фрукти для консервації.

Чому варто мити овочі та фрукти?

Миття допомагає позбутися потенційних залишків бруду, комах, пестицидів, а також мікробів, які могли потрапити на продукти під час транспортування або із землі.

Однак, до цього процесу потрібно добре підготуватися – руки, ситечко, дошку та весь кухонний інвентар потрібно вимити в гарячій воді з мийним засобом. Також необхідно мати окрему дошку для овочів та фруктів, тому не використовуйте ту саму дошку, що і для м’яса.

Як зробити це правильно?

Миття овочів та фруктів, зазвичай недостатньо. Варто приготувати спеціальний розчин – на 1,5 літра холодної води всипте 1 чайну ложку соди. У цей розчин занурте овочі та фрукти.

Через 15 хвилин плоди потрібно вийняти з розчину, а потім знову опустити у чисту воду. Овочі та фрукти перед купанням не можна очищати від плодоніжок, ніжок тощо, адже тоді вода потрапить всередину плоду.