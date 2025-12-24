Катруся народилась з вагою 3700 г

В університетській лікарні ЛНМУ імені Івана Огієнка 46-річна львів’янка Тетяна народила первістка, дівчинку на 39-му тижні вагітності, з вагою 3700 г. Дитина абсолютно здорова та активна. Напередодні Різдва, 24 грудня, маму з дитиною виписують додому. Про це повідомили в пресслужбі лікарні.

Під час вагітності жінка почувалася добре, слідкувала за харчуванням та проходила всі необхідні скринінги. У свій день народження вона дізналася про стать дитини. Під час третього скринінгу за показами лікарів Тетяну госпіталізували. Невдовзі жінка народила здорову дівчинку, яку назвала Катрусею.

«У зрілому віці вагітність часто супроводжується ускладненнями як для матері, так і для дитини. Тому важливими є вчасні обстеження, постійний контроль та взаємодія. У випадку з Тетяною ми прийняли рішення про оперативне втручання – і все вдалося», – зазначає акушер-гінеколог Богдан Грицишин.

За словами Тетяни, вік – не перешкода материнству, головне – віра і терпіння та команда спеціалістів.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року у Львові військова з Кривого Рогу народила у 52 роки донечку. Дитина народилася на 36-му тижні вагітності шляхом кесаревого розтину, з вагою 2500 г. Дівчинку назвали Соломією.