У жінки поганно згортається кров

У Тернополі лікарі обласного перинатального центру «Матері і дитини» допомогли народити дитину жінці з рідкісним захворюванням. Тернополянка Марія Дерев’янко з дитинства має діагноз – дефіцит сьомого фактора. Це генетичне захворювання, яке призводить до порушення згортання крові. Народжувати дитину з такою хворобою небезпечно для життя, повідомили в «Суспільне.Тернопіль».

Про свою хворобу тернополянка дізналася у сім років. Їй поставили діагноз – дефіцит сьомого фактора. Це хвороба при якій кров не може згортатися і людина може загинути від масивної кровотечі. Якщо ж наступила вагітність, то таким пацієнтам лікарі радять її переривати. Оскільки є великий ризик як для жінки, так і для дитини.

Однак Марія Дерев’янко все-таки вирішила народжувати. Це її друга дитина і теж дівчинка. Жінка розповідає, що в жодному перинатальному центрі не хотіли ставити її на облік. Вони також їздили у Львів на консультацію в центр патології крові. Вести спостереження та приймати пологи погодилися лише в Тернопільському обласному перинатальному центрі «Матері і дитини».

«На облік не хотіли ставити практично ніде. Це єдиний центр, де мені надали допомогу. Але ми були на консультації у Львові, в центрі патології крові. Пологи для мене були дуже страшними, але водночас чудовими. Донечка народилася здоровою, важила 2900. Перше, що вона зробила, — закричала й усміхнулася», – розповіла Марія Дерев’янко.

Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Микола Муляр повідомив, що на Тернопільщині із дефіцитом сьомого фактора згортання крові зареєстровано шість людей.

«Це захворювання особливо небезпечне у вагітних жінок під час пологів, адже пологи самі по собі – це ризик кровотечі. У нас була створена мультидисциплінарна команда, до якої увійшли анестезіологи, акушери-гінекологи, гематологи, трансфузіологи. І вона спрацювала на відмінно: жінка народила, жінка здорова, дитина здорова», – розповів лікар Микола Муляр.

За словами генерального директора перинатального центру «Мати і дитина» Віктора Овчарука, у їхньому закладі пологи з таким діагнозом приймали вперше.

«Жінка постійно була під наглядом, проводився контроль часу згортання, коагулограми, щоб ми могли вчасно реагувати. Найбільш небезпечно – це будь-які процеси, пов’язані з травматизмом і кровотечею. Це найбільший ризик при цій хворобі», – додав Віктор Овчарук.

Щоб нормально жити і функціонувати тернополянка приймає дороговартісні ліки. Ними її забезпечує держава через програму «Доступні ліки». Таку ж хворобу діагностували й у рідного брата Марії, він теж отримує лікування.