Хлопчика назвали Яремою

35-річна мешканка Львівщини, у якої діагностували аденокарценому, іншими словами рак тіла матки, після лікування у Львівському онкоцентрі стала мамою. Жінка народила здорового хлопчика, якого батьки назвали Яремою.

У травні 2022 року 33-річна Христина пішла на консультацію до гінеколога зі скаргами на молочницю. Цитологічний аналіз показав, що у жінки є атипові клітини плоского епітелію невизначеного значення (ASCUS). Жінці видалили поліп і віддали на біопсію у Львівський онкоцентр, повідомили у медзакладі.

«Результат мене шокував. Це була аденокарценома або по-іншому – рак тіла матки. Це злоякісна пухлина, що розвивається з клітин залозистого епітелію. З цими результатами я прийшла до завідувачки гінекологічного відділення №2 онкоцентру Світлана Струк. Вона мене морально підтримувала і вселяла надію, що все буде добре», – каже жінка.

В онкоцентрі Христину ретельно обстежили, провели гістероскопію (дослідження порожнини матки) і поставили на півроку внутрішньоматкову спіраль, щоб епітелій прийшов у норму.

«Головним бажанням жінки було стати мамою, а з таким діагнозом це не просто. Та нам вдалося і це найважливіше», – каже Світлана Струк.

За словами гінекологині, вагітність після аденокарциноми можлива, але все залежить від стадії захворювання, типу пухлини та проведеного лікування.

Навесні 2023 року Христині вдруге зробили біопсію. Результати лікування дозволяли жінці вагітніти. Жінка була під пильним наглядом лікарів і у листопаді 2024 року стала мамою – народила сина Ярему.

Зараз жінка відновлює сили і готується до подальшого лікування. Попереду на неї чекає ще одна перевірка організму, а також гістероскопія, які покажуть, у якому стані матка та епітелій після пологів і допоможуть скласти подальший план лікування.