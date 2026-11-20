При розладі шлунка важливо правильно допомогти йому заспокоїтися

У кожного, мабуть, були ситуації, коли раптово виникли проблеми зі шлунком та кишківником: нудить, болить живіт або є діарея. Аби допомогти шлунку швидше заспокоїтися, терапевтка-дієтологиня Лорен Манакер радить зосередитися на трьох важливих моментах: достатнє зволоження, відпочинок і дієта з легкозасвоюваної їжі. Вона розповіла журналу Prevention про продукти, які варто в такі дні включати у раціон, вони забезпечать організм поживними речовинами і допоможуть шлунку заспокоїтися. Їх слід споживати невеликими порціями, щоб дати шлунку та апетиту можливість відновитися.

Шість продуктів, які допоможуть почуватися краще при розладі шлунка

1. Банани

Вони м’які, мають ніжний смак і легко засвоюються, що робить їх щадними при розладі кишківника, а також є джерелом калію, електроліту, який можна втратити через блювоту та діарею, каже дієтологиня. Окрім того, банани містять певну кількість пектину, типу розчинної клітковини, яка допомагає збільшити об’єм стільця, що корисно, коли він у вас рідкий.

2. Білий рис

Білий рис недарма вважають одним із найкращих продуктів при розладі травлення. Він містить мало клітковини, тому не створює зайвого навантаження на травну систему, поки організм відновлюється. Рис забезпечує організм простими вуглеводами, які дають енергію, особливо коли через нудоту чи блювоту важко їсти. Спочатку краще їсти його без соусів та жирних добавок, які можуть погано переноситися. Невелика миска теплого рису часто допомагає зрозуміти, чи готовий організм до більшої кількості їжі. Також можна додати звичайний білий рис до курячого бульйону, щоб отримати легку, заспокійливу страву з додатковими поживними речовинами.

3. Тости та крекери

«Сухі крохмалисті продукти, такі як тости та звичайні крекери, легко їсти, коли у вас поганий апетит. Вони прісні та містять мало жиру, що, як правило, добре підходить для чутливого шлунка. Крекери (такі як солоні крекери, а не цільнозернові) також містять трохи натрію, електроліту, який може допомогти підтримувати водний баланс, якщо ви втрачаєте рідину через блювоту або діарею», – каже Лорен Манакер.

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4. Яблучне пюре

Воно ніжне та легко засвоюється, і, як і банани, яблука містять пектин – розчинну клітковину, яка може допомогти розм’якшити стілець під час нападів діареї. Яблучне пюре також забезпечує трохи натурального цукру для енергії та містить певну кількість рідини, що робить його їжею, яка допомагає зволожувати організм. Варто вибирати несолодкі яблука, щоб зменшити кількість доданого цукру, оскільки надмірна кількість цукру іноді може погіршити розлад шлунка.

5. Бульйон і прозорий суп

Теплий бульйон частково виконує подвійну функцію: одночасно забезпечує рідину та натрій, допомагаючи як з гідратацією, так і з поповненням електролітів. Він також заспокоює та допомагає, коли тверда їжа здається непривабливою або у вас взагалі немає апетиту. Коли стан поліпшується, можна додати до нього трішки простого рису або трохи м’якої локшини, щоб зробити страву трохи ситнішою.

6. Імбир

Імбир давно використовують як засіб від нудоти, і його ефективність підтверджують дослідження. Деякі дослідження свідчать, що імбир може допомогти зменшити нудоту, тому дієтологиня радить завжди мати його під рукою. Зазвичай вона п’є імбирний чай або додає невеликий шматочок свіжого імбиру в гарячу воду, щоб приготувати напій. Імбирний ель також часто обирають при нудоті, однак багато його різновидів містять мало справжнього імбиру та чимало цукру. Тому експертка не покладається на нього, хіба що хочеться випити трохи такого напою, який нагадує про дитинство. Свіжий імбир також можна додати до бульйону або рису під час варіння.