Центр спортивної медицини розміщений в історичній віллі на вул. Коновальця, 47

Депутатські комісії медицини та комунального майна Львівської облради підтримали реорганізацію Центру спортивної медицини і реабілітації, що на вул. Коновальця у Львові. У результаті реорганізації центр припинить існувати як окрема структура, його приєднають до Клінічного центру дитячої медицини, що на вул. Лисенка. Остаточне рішення ще мають увалити депутати на сесії.

«Припинити комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Центр спортивної медицини і реабілітації» (вул. Коновальця, 47) у результаті реорганізації шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Клінічний центр дитячої медицини» (Львів, вул. Лисенка, 31)», – сказано в проєкті рішення.

Як зазначили у ЛОР, після реорганізації дітей обслуговуватимуть у Клінічному центрі дитячої медицини, а дорослих пацієнтів передадуть до обласного клінічного діагностичного центру.

За словами голови медичної комісії Анни Ярмоли, реорганізація пов’язана зі складністю самостійного фінансування та подальшого функціонування Центру спортивної медицини.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«На комісії ми проговорили, щоб після реорганізації фахових спеціалістів зі спортивної медицини, ерготерапевтів, реабілітологів було працевлаштовано, зокрема у ці та інші обласні заклади, які мають потребу у таких медичних працівниках», – зазначила Анна Ярмола.

Керівник Центру спортивної медицини Степан Середа наголосив на важливості збереження системи медичного обслуговування спортсменів, яку розбудовували роками.

Зазначимо, у переліку послуг, які надавав Центр спортивної медицини та реабілітації – медичні огляди спортсменів і учнів ДЮСШ, функціональна діагностика, лікування, реабілітація, ЛФК, масаж, фізіотерапія.

Будинок на вул. Євгена Коновальця, 47 у Львові (вілла Юзефи Франц, також відома як «Палац гіпсових королів») є пам’яткою архітектури місцевого значення.