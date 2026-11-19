Реконстркція паліативного відділення уже наближається до завершення

У Львові проходить підсумкова конференція транскордонного проєкту «CareLikeHome», який реалізують лікарні Львова, Тернополя та польського Кросна за підтримки ЄС у межах програми Interreg NEXT «Польща – Україна 2021–2027». На його реалізацію Україна залучила майже 2,7 млн євро, повідомила 19 листопада ЛОДА.

Цей проєкт розширює можливості паліативної, геріатричної та онкологічної допомоги для жителів українсько-польського прикордоння. Його реалізовує Друге клінічне територіальне медичне об'єднання Львова як головний партнер, Підкарпатська воєводська лікарня імені Івана Павла ІІ у Кросно та Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер.

Ключові завдання ініціативи:

збільшення кількості місць у закладах паліативної та довготривалої допомоги;

запровадження однакових для трьох лікарень стандартів догляду і харчування;

підготовка фахівців, які працюватимуть за цими стандартами.

За рекомендаціями ВООЗ, на 100 тисяч населення потрібно 10 паліативних ліжок, тож для Львівської територіальної громади їх має бути щонайменше 100-120. На початок 2026 року Друге ТМО Львова мало 65 таких ліжок.

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«Паліативно-госпісна допомога – один з пріоритетів роботи Другого медичного об’єднання Львова. Реконструкція будівлі, де запрацює сучасне стаціонарне відділення паліативної допомоги, уже на завершальному етапі. Відділення зможе приймати майже 500 пацієнтів на рік», – кажуть у Другому ТМО.

До слова, паліативне відділення відкриють на вул. Мушака, 54, де раніше було терапевтичне відділення 4-ї міської лікарні.